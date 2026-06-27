慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行

大自然萬物皆有靈性，一場無私的救援竟結下人鳥相隨的奇妙緣分。一名擁有加拿大原住民梅蒂人（Métis）血統的女子莉亞，日前在街頭發現一隻可憐的烏鴉卡在鄰居高高的屋頂排水槽內，性命垂危。莉亞當場心急如焚，為了救鳥不惜狂奔數條街，成功邀得路過的消防員大發慈悲、升起巨型雲梯將烏鴉安全救下。更令人嘖嘖稱奇的是，這隻重獲自由的靈鳥在傷癒放歸野外後，竟然聯同大批「烏鴉同伴」展開馬拉松式的報恩行動。現在只要莉亞每逢出門散步，天空中總會有多隻烏鴉一字排開在身邊低飛盤旋「護送」，更陸續在她的腳邊放下羽毛、苔蘚球甚至是精緻的鳥巢作為感謝謝禮，讓她不禁感動驚嘆：「簡直太棒了！」

驚見大批烏鴉盤旋悲鳴 狂奔求助消防車升雲梯救鳥

這宗溫暖人心的奇聞源於一個平凡的日子。莉亞憶述事發當天，她偶然注意到街對面一棟民居的上空極不尋常，天空停滿了黑壓壓的烏鴉，牠們不斷發出悲鳴並圍繞著房屋瘋狂盤旋。莉亞隨即上前查看，驚覺原來有一隻烏鴉正痛苦地卡在該房屋的屋頂排水溝內，動彈不得。由於大廈頗高，現場街坊的普通梯子長度根本望塵莫及。

眼見烏鴉命懸一線，莉亞坦言當時內心焦慮萬分，認為自己必須採取行動。就在此時，她瞥見幾條街外剛好停泊著一輛執行完任務的消防車，遂立刻施展百米衝刺跑過去，向車上的消防員連珠炮發尋求協助。一眾和藹可親的消防員聽聞後二話不說答應請求，火速駕車趕抵現場並英勇升起高空雲梯，終於順利將受困的烏鴉救回地面，令莉亞深受感動。

車程中爪子緊抓手指建立特殊連結 放歸後驚喜獲贈漂亮羽毛

救援成功後，莉亞親自開車將這隻受傷的靈鳥送往當地的野生動物救援中心。一路上，烏鴉似乎明白眼前的主人是救命恩人，竟用爪子緊緊抓住莉亞的手指不放，這種血脈相連的特殊連結讓莉亞形容「徹底改變了她的一生」。

幾天後，經過精心照料的烏鴉被救援中心正式放歸野外。隨後當莉亞帶著愛犬如常出門散步時，不可思議的事發生了——一隻烏鴉突然從天而降，在她的腳邊輕輕放下一團非常漂亮的羽毛。莉亞深信這絕對不是偶然，而是烏鴉送給她的第一份感謝禮物。由那天起，當地的烏鴉家族彷彿達成了共識，陸續為她留下了超過6件各類物品，種類從大樹枝、精緻的苔蘚球到小型鳥類的鳥巢都有，令人大開眼界。

由於擁有梅蒂人血統，莉亞從小就明白與大自然建立和諧聯繫的重要性，因此對每份來自空中的禮物都心懷感激。時至今日，每當莉亞出門散步，各個街區的烏鴉都會自動加入行列，在天空盤旋護航。

莉亞指出，這群護衛隊中，正正包括了當初被救的那隻「主角」，因為牠康復後腿上戴著救援中心的特製金屬環，在鳥群中非常好辨認，每天看見牠健康出現，已成為莉亞一天中最開心、最療癒的亮點。莉亞欣慰地表示，這場奇緣是社區中人類與鳥類共同努力的美好成果，只要大家平日願意留意身邊發生的事並團結起來，美好的奇蹟隨時就會在身邊發生。