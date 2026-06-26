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音量等同客機升降 澳洲大聲公一喊122.4分貝破世界紀錄

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更新時間：09:26 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:26 2026-06-26 HKT

國際健力士世界紀錄爆出一項令人「如雷貫耳」的紀錄。一名來自澳洲、現年58歲的冷氣清潔工人，近日在當地一個電台錄音室內，僅僅憑藉全身上下爆發的一聲咆吼「現在」（NOW），便在專業儀器上錄得高達122.4分貝的紀錄，從而擊敗塵封長達32年的舊紀錄，順利奪得「世界最響亮人類」的榮譽。

一共狂喊7次最終憑「現在」一字登頂

根據物理數據顯示，122.4分貝的噪音威力已等同於近距離聆聽救護車警笛、鏈鋸全速運作，甚至是大型客機拔地起飛時的噪音，足以令現場旁聽人士的耳膜產生劇烈震動。該名大叔事後笑言，為了這項紀錄他當場「嗌破喉嚨」，嗓子足足沙啞了兩天，坦言這種神功根本無法在事前進行任何日常練習。

約瑟夫在電台錄音室內大喊了七次。
約瑟夫在電台錄音室內大喊了七次。
最終才憑藉「現在」（NOW）這個英文字，爆發出122.4分貝的歷史性最高音量。
最終才憑藉「現在」（NOW）這個英文字，爆發出122.4分貝的歷史性最高音量。
約瑟夫奪得了「世界最響亮人類」的榮譽。
約瑟夫奪得了「世界最響亮人類」的榮譽。
約瑟夫笑言，為了這項紀錄他當場「嗌破喉嚨」，嗓子足足沙啞了兩天。
約瑟夫笑言，為了這項紀錄他當場「嗌破喉嚨」，嗓子足足沙啞了兩天。

綜合外媒及健力士世界紀錄資料，這名身懷「獅吼功」絕技的澳洲大叔名叫約瑟夫（Joseph McGrail-Bateup）。平日裡，他的正職是一名平凡的冷氣機清潔工人，但自2017年起，由於天生擁有一副雄渾嘹亮的特殊嗓門，他便一直兼任澳洲首都坎培拉的官方榮譽宣報官。

約瑟夫於本月23日接受傳媒訪問時，大方透露了當日的破紀錄全過程。他表示，在挑戰當天，多名專業聲學工程師及官方獨立證人在電台錄音室內嚴陣以待。他現場嘗試了多個不同的英文字彙，經過不斷調整呼吸與發音，前後一共瘋狂大喊了7次，最終才憑藉「現在」（NOW）這個英文字，爆發出122.4分貝的歷史性最高音量。

這一喊不僅讓他當場宣告失聲、嗓子壞了整整兩天，但也成功打破了由北愛爾蘭女教師安娜麗莎（Annalisa Flanagan）於1994年大喊「安靜」（QUIET）時所創下的121.7分貝舊紀錄。

原來是隱世神射手 曾創速射箭世界紀錄維持九個月

令人意想不到的是，這並非這名坎培拉冷氣工首次在健力士世界紀錄中金榜題名。翻查資料，早在2019年，約瑟夫就曾以驚人的手速和專注力，在短短60.03秒之內神速射出10支箭，成功打破了維持長達4年的速射箭世界紀錄。不過，這項射箭紀錄在9個月後，便被一名年僅7歲的體育神童超越。

兩度榮登世界之最的約瑟夫豁達地向傳媒表示，自己對於這項最新奪得的「最響亮」紀錄何時會被後浪打破，抱持完全不在乎的平常心。他反而幽默宣稱，如今隨著新紀錄誕生，當年的舊紀錄保持者安娜麗莎依然是無可爭議的「世界最響亮女性」，而自己則成為新晉的「世界最響亮男性」，雙方各據鰲頭，堪稱大歡喜的完美結局。

 

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