日24歲護理師轉行打麵意外爆紅 岐阜隱世麵店變人氣打卡景點

日本網絡近日掀起一場「女神效應」，一名來自日本岐阜縣的24歲美少女竹內綾音，原本是一名在前線服務市民的專業護理師，去年毅然返回家鄉承接老父的製麵衣缽，豈料因為一張精緻清新的偶像級面孔，配上熟練流暢的揉麵、切麵手藝，意外爆紅。如今她不僅搖身一變成為坐擁數十萬粉絲的網絡紅人，更憑着一己之力令父親的烏龍麵店成為海內外旅客專程朝聖的岐阜最新打卡景點。

專注打麵片獲網民瘋傳 能否一睹女神風采「全憑運氣」

據日媒報道，現年24歲的竹內綾音從小在岐阜縣土生土長，高中時期經常到父親經營的拉麵店幫忙。隨後，她為了追求醫護夢想，隻身到大阪的護理學校深造，畢業後順利考取專業資格，進入當地一家大型總合醫院工作，成為一名備受同事和病人愛戴的稱職護理師。

轉折點發生在2025年2月，其父親竹內義弘籌備開設全新的烏龍麵專營店「手打うどん ごだいさん」。綾音為了減輕父親的開店負擔，開始利用每逢假日的私人時間，不辭勞苦返回家鄉店內支援。沒想到在幫忙的過程中，她漸漸被店內食客與員工之間那種充滿人情味且歡樂的氛圍所深深感染和吸引。經過深思熟慮後，她最終決定聽從內心召喚，毅然決然辭去了令人羨慕的護理師原職，全心全意投入餐飲業。得知女兒願意繼承家業的父親，當時更是感到相當欣喜與欣慰。

命運的齒輪隨後迅速轉動。某天，有上門光顧的熟客無意中拍下了她身穿圍裙、眼神無比專注地在廚房揉壓打麵的側拍短片，並上傳至互聯網。不料這段影片引起廣泛關注，網民紛紛被她那不施俗粉、氣質清新的外型所驚艷，直呼其顏值簡直神似當紅的少女偶像或時尚模特兒。

在「正妹職人」的光環加持下，竹內綾音在極短時間內人氣狂飆，如今她的Instagram累積追蹤人數已輕鬆衝破21萬大關，TikTok亦同步突破15萬粉絲，更接獲各大主流媒體的橄欖枝，受邀登上日本人氣電視節目亮相。相關製麵短片的累計觀看次數已驚人地突破2800萬次，每天都吸引大批來自日本國內外的觀光客專程造訪岐阜，只為一睹女神的風采。

面對排山倒海而來的名氣與鎂光燈，竹內綾音表示，現在自己在製麵時，完全不會因為周圍大批食客和長槍短炮的鏡頭注視而感到緊張或分心，因為自己腦海中「一心只想讓客人吃到最正宗、現打、現切、現煮的美味烏龍麵」，展現出匠人精神的職人態度。

不過，想要親眼目睹女神職人打麵的粉絲可能要碰碰運氣了。竹內綾音透露，為了維持店舖的高效運作，店內全體員工目前不分職務，每個人從最前線的招呼客人、落單、揉製麵糰到最後下鍋烹煮等所有繁瑣工序都必須瞭如指掌並輪流當值。因此，食客上門時能否恰巧碰上她親自打麵，全看當天的輪班安排與個人的運氣。