96歲科學家高調徵婚求真愛 已約會多人揭超猛背景

活到老、愛到老，百歲前夕依然要愛得轟轟烈烈。美國曼哈頓一名96歲退休航天科學家，自前年痛失結縭近七十載的愛妻後，不甘晚年生活孤寂，近日高調聘請專業媒人展開尋愛之旅。這位老翁被揭背景超猛，不只曾是美國太空總署（NASA）「阿波羅計劃」的功臣，更坐擁14項發明專利，今年秋天還將獲頒與曼德拉、希拉里等國際政要同級的「總統獎章」。身心狀態極佳的他直言，自己絕不滿足於尋找一個「看電影的伴」，而是渴望一場真正的浪漫熱戀，更已準備好隨時搬出老人家居，在曼哈頓置業與新女友共築愛巢同居。

參與登月計劃兼坐擁十四項專利 秋天獲頒總統獎章與曼德拉齊名

根據美國《紐約郵報》等報道，這名寫下晚年浪漫傳奇的老翁，為現年96歲的索爾·羅森布拉特（Sol Rosenblatt），目前居於紐約曼哈頓巴特里公園城（Battery Park City）。索爾的履歷堪稱非凡，年輕時作為頂尖火箭航天專家，親身參與過人類歷史性的NASA阿波羅太空計劃；在漫長的科研生涯中，他更憑藉過人智慧獨自研發並擁有高達14項科學發明專利。

由於對科學界及社會作出過貢獻，今年秋天，索爾更將獲授紐約市立學院頒發「總統獎章」（Presidential Medal）。翻查歷史紀錄，該獎章過往的得主包括南非已故前總統曼德拉、美國前國務卿希拉里等全球頂尖政要名人。

目標非單純社交陪伴 望達「同居程度」

雖然在事業上達到巔峰，但人類生離死別之苦終難避免。索爾攜手走過70年漫長歲月的至愛妻子，不幸於2023年與世長辭，令他深陷喪妻之痛。然而，這位老科學家並未向命運低頭，熱愛生活的他平日裡仍會獨自騎著三輪電動自行車在曼哈頓街頭兜風，精神矍鑠。

為了尋找人生「最後的愛情」，索爾日前特別聘請了紐約知名專業媒人布麗姬·韋爾（Bridgette Weil）。媒人韋爾坦言，最初聽到委託人已高齡96歲時，心裡確實「沉了一下」，直覺這幾乎是不可能完成的任務；但當她實際見到索爾本人，並感受到其身上散發出的澎湃熱情與浪漫活力後，立刻被其深深打動，隨即改口笑稱：「他根本還不老！」

要求女方樣貎「好看」 具備基礎科學知識且浪漫

不過，這場追愛之旅並非一帆風順。在韋爾的牽線下，索爾近期先後與數名年齡介乎70至80歲的女性進行過午餐約會。雖然女方普遍對其背景及談吐大加讚賞，但索爾卻發現彼此的戀愛觀存在巨大鴻溝。約會過的女伴大多表示，到了這個年紀，只想尋找一個可以偶爾結伴看看電影、逛逛博物館的「老伴」以作消遣；但索爾卻強調，他的靈魂深處渴望的是一段真正具備化學反應的浪漫關係。

索爾明確表示，他的最終目標絕非單純的社交陪伴，而是要發展至「同居程度」的深厚感情。而且，索爾的擇偶條件可謂相當「揀擇」，要求女方的樣貎「要好看一點」且具備基礎科學知識，同時擁有溫暖、富同理心且浪漫特質。

他更透露，自己目前已經做好充分準備，一旦尋獲情投意合的新女朋友，他將毫不猶豫地搬出目前的長者居所，並計劃直接在曼哈頓繁華地段購買一棟全新公寓，與新歡共築浪漫愛巢。對於父親在暮年依然勇敢追愛、甚至計劃展開同居生活，索爾的3名子女均表現出極大的理解，並一致表示全力支持。

目前，這位傳奇科學家的尋愛約會仍在曼哈頓持續上演。