玩命孖寶｜六旬雙胞胎挑戰極限 一生狂飆全英最高過山車兩萬次創紀錄

英國一對步入花甲之年的雙胞胎兄弟，日前在萬眾矚目與歡呼聲中，成功挑戰一項全國紀錄。這對來自伯明翰的63歲孿生兄弟，冒着強風與反覆的天氣，正式完成了他們人生中第20,000次乘坐全英國最高過山車的壯舉。當他們坐在過山車首排凱旋歸來時，現場職員及排隊樂客隨即爆發熱烈掌聲，共同見證這歷史性一刻。

強風攪局險功虧一簣 翌日重臨終圓夢

這對寫下歷史紀錄的兄弟名為馬克（Mark Brown）與哥連（Colin Brown）。他們挑戰的地點，是位於黑池遊樂海灘（Blackpool Pleasure Beach）內、高達235英尺（約71米）的著名極速過山車「The Big One」。

馬克與哥連正式完成了他們人生中第20,000次乘坐全英國最高過山車的壯舉。

馬克與哥連完成壯舉前，當地傳媒已大肆報道。Blackpool Gazette畫面截圖

馬克與哥連完成壯舉前，當地傳媒已大肆報道。Blackpool Gazette畫面截圖

樂園向二人頒發官方認可證書，正式向這對「過山車狂人」致敬及祝賀。

事實上，兩兄弟的破紀錄之旅並非一帆風順。在原定計劃圓夢當天，現場突吹起陣陣強風，基於安全考慮，樂園被迫提早關閉該遊樂設施，令當時距離目標僅差最後6次的兄弟倆大失所望。不過，這份挫折並未動搖他們的決心。翌日清晨，隨着當地天氣好轉，這對雙胞胎捲土重來，園方亦特意為他們安排了最佳的「第一排」黃金座位，並發動現場所有排隊的市民在過山車出發及回程時高呼喝彩，現場氣氛極為高昂。

二十五年忠實粉絲 獲園方頒發證書表彰

黑池遊樂海灘營運總監海蓋特（Andy Hygate）接受訪問時形容，當天的氛圍令人驚嘆，整個樂園團隊都為這對兄弟感到無比興奮與自豪。他透露，這對雙胞胎是樂園歷年來最熱情、最忠實的擁躉，職員們早已對這兩張熟面孔習以為常。

這段長達近四分之一個世紀的瘋狂旅程，始於2001年的5月，當時兩人第一次踏上「The Big One」的軌道，自此便一發不可收拾。為了表揚這項持之以恆的驚人毅力，樂園管理層在兩人順利衝線後，除了贈送他們在過山車上的驚險捕捉合照外，更隆重頒發了一份官方認可證書，正式向這對「過山車狂人」致敬及祝賀。