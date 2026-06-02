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98歲二戰老兵千呎高空「機翼漫步」創世界紀錄  籌善款紀念癌逝妻兒

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更新時間：09:16 2026-06-02 HKT
發佈時間：09:16 2026-06-02 HKT

現年98歲的英國二戰老兵哈里·希斯曼（Harry Heasman），在上周末成功挑戰極限，登上一架正在飛行的飛機機翼表面直立翱翔天際，正式打破健力士世界紀錄，成為史上年紀最大的男性「機翼行走（Wing Walker）」挑戰者。這名大膽無畏的九旬老翁表示，此舉除了圓了自己自幼的夢想外，更希望能為兒童癌症基金會籌款，以此紀念因癌症不幸離世的妻子與兒子，行徑令人動容。

翱翔千呎高空俯瞰英國 98歲圓夢大呼「想再玩一次」

綜合外媒報導，身為二戰老兵的哈里，在剛過去的周末於專業人員協助下，全身被安全帶牢牢固定在飛機機翼上方的支架上。隨後飛機發動並直衝雲霄，攀升至超過1,000呎的高空中，載著哈里在英國的郊野上空盤旋翱翔。哈里在高空強風中一邊欣賞壯麗的英倫景色，一邊寫下全球最高齡男性機翼行走的歷史新一頁。

哈里在安全著陸後顯得極為興奮，他神采飛揚地表示：「我覺得自己現在比以往任何時候都要好上一千倍、一百倍！這是我想像過最不可思議的人生體驗，如果可以的話，我絕對會毫不猶豫地再玩一次！」他續指，自己從孩提時代起就夢想著能翱翔天際，沒想到竟然能在98歲高齡時美夢成真，甚至榮獲健力士世界紀錄的頭銜，直言「這簡直超出了我的想像」。

亡妻痛失愛子觸發善舉 苦練11個月體能上陣

健力士世界紀錄認證官普拉文·帕特爾（Pravin Patel）當天在場親眼見證並表示：「哈里非常激勵人心。要滿足機翼行走的體能要求已經非常困難，而他還要擁有極其強大的心理素質去付諸實行，這真的太神奇了。」

據悉，這個瘋狂計畫的誕生，源於哈里入住的埃塞克斯郡Eastham養老院經理卡羅琳（Karolyn Sisto）。她當時鼓勵哈里寫下人生「願望清單」，當看到哈里渴望透過機翼行走來為慈善機構籌款後，便四出奔走為他圓夢。為了應付高空飛行的體能挑戰，哈里在物理治療師里夫·科威爾（Reef Cowell）的指導下，咬緊牙關足足苦練了11個月，全面提升自己的體能與肢體靈活度。

養老院經理卡羅琳欣慰地表示：「哈里向全世界證明了，養老院也可以是一個讓人綻放光芒、蓬勃發展的地方。今天他不僅完成了機翼行走，更改變了世界對於98歲長者能力的認知。」

哈里此次搏命挑戰，是為了替「倫諾克斯兒童癌症基金會（Lennox Children's Cancer Fund）」籌款，以紀念因癌症去世的愛妻與兒子。他原本訂下的籌款目標為5,000英鎊，但在其英勇事蹟曝光後反應熱烈，截至目前已籌得高達7,785英鎊（折合約7.7萬港元），遠超預期。

兒童癌症基金會代表林賽·比德威爾（Lindsey Bidwell）對哈里的無私奉獻致以崇高敬意：「哈里證明了追求夢想永遠不會太遲。在98歲這樣的年紀，他所取得的成就簡直是奇蹟。更特別的是，他這樣做是為了幫助患有癌症的兒童。哈里是真正的『國寶』，我們團隊以及所有受助家庭都對他感激不盡。」哈里這項改寫世界紀錄的壯舉隨即轟動全英，日前更獲邀登上英國知名日間電視節目《今晨》（This Morning）接受全國觀眾的致敬。

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