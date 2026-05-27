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佛州男拾金不昧歸還$23萬現金 揭失主割愛Pokémon珍藏救罹癌妹感人故事

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更新時間：06:30 2026-05-27 HKT
發佈時間：06:30 2026-05-27 HKT

 

如果你意外拾到數十萬元現金，你會毫不猶豫歸還失主嗎？美國佛羅里達州一名男子近日在餐廳廁所內，意外拾獲一個裝有高達3萬美元（約23.5萬港元）的現金袋。面對鉅款，他毫不動搖地主動交還予失主。更令人動容的是，這筆鉅款背後承載着一份深沉的兄妹情——原來這是失主忍痛出售珍藏多年的「寶可夢」（Pokémon）卡牌所換來的「救命錢」，用以支付妹妹高昂的癌症醫療費。事件曝光後，大批網民直呼感動。

拾獲裝滿現金袋 第一時間原封不動歸還

根據外媒報道，這宗暖心事件發生在佛州奧蘭多（Orlando）的一間餐廳。當天，34歲男子路易斯·薩拉薩爾（Luis Salazar）在餐廳如廁時，赫然發現廁所內遺留了一個袋子，打開一看，裏面竟然塞滿了密密麻麻的鈔票，經點算合共約3萬美元。薩拉薩爾坦言，自己第一時間亦感到無比震驚，但他沒有一絲貪念，立刻通知餐廳職員，並留在現場等待失主折返。

不久後，一名神情極度慌張、面色蒼白的男子匆忙返回餐廳尋找失物。雙方在核對身分及袋內金額無誤後，薩拉薩爾將這筆現金原封不動地親手歸還。失主接回袋子後情緒瞬間崩潰，激動得熱淚盈眶，並向薩拉薩爾透露，這筆錢對他的家庭而言「關乎生死」。

被迫割愛寶可夢稀有卡 差點斷送妹妹癌症療程

原來，該名失主的妹妹不幸患上癌症，正承受着龐大的醫療開支與治療費用。為了籌措這筆救命錢，失主被迫忍痛割愛，將自己多年來視若珍寶、悉心收集的寶可夢（Pokémon）卡牌珍藏悉數出售，當中更包含多張在市面上極具價值的絕版稀有卡。當天他剛與買家完成交易，帶着現金準備前往醫院，豈料途中在餐廳安頓時，一時大意將現金袋遺落在廁所內。

失主餘悸猶存地表示，如果這筆錢真的不幸遺失，妹妹後續的抗癌療程將被迫中斷，後果不堪設想。他坦言，在舉目無親、面臨家庭絕境的時刻，竟然還能遇到薩拉薩爾這樣誠實善良的人，對他而言「簡直是神蹟降臨」。

網民大讚社會清流 薩拉薩爾低調回應：易地而處的本分

這段暖心的故事在各大社交平台曝光後，隨即引發網絡熱潮。無數網民紛紛留言大讚薩拉薩爾的誠實與高尚人格，形容他是現今功利社會中難得一見的清流；同時，網民亦被失主為了家人不惜犧牲摯愛的寶可夢珍藏的故事所打動，紛紛在網上留言為這對兄妹打氣，祝願其妹妹能早日康復。

面對鋪天蓋地的讚譽，薩拉薩爾受訪時顯得十分低調謙遜。他表示，自己只是做了「任何人都應該做的本分」，並感性地說：「如果易地而處，是我自己的家人陷入這種困境，我也會由衷希望世界上有人願意伸出援手。我只是做了對的事。」

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