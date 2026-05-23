孟加拉白化症水牛爆紅 金髮造型撞樣「特朗普」成開齋節熱話

路透社報道，孟加拉一隻罕見白化水牛近日在開齋節（Eid al-Adha）前夕爆紅，因外形神似美國總統特朗普（Donald Trump），成為當地意外「明星」，吸引大批民眾專程前往打卡。

白化品種 額前留金色長毛

這隻重約700公斤的水牛，飼養於首都達卡附近的納拉揚甘傑（Narayanganj）地區農場。由於額前一撮金色長毛造型獨特，被網民及農場主人家人戲稱為「特朗普( Donald Trump) 」。

農場主人米里達表示，「我弟弟給這頭水牛取名叫特朗普，因為它的頭頂毛髮與特朗普很相似。」他說，水牛性格溫馴，屬白化品種，因此外表較一般水牛更為淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭，在當地眾多祭祀牲畜中格外搶眼。

水牛性格溫馴，屬白化品種，因此外表較一般水牛更為淺色，配合金色毛髮及粉紅色鼻頭。路透社

水牛需要特別照顧，包括每日多次清洗及餵食，以維持健康狀態。路透社

水牛需要特別照顧，包括每日多次清洗及餵食，以維持健康狀態。路透社

由於額前一撮金色長毛造型獨特，被網民及農場主人家人戲稱為「特朗普（Donald Trump）」。路透社

隨著開齋節臨近，大量民眾每日到農場參觀及拍攝短片，有人甚至跨區前來，只為與這隻「特朗普水牛」合照，相關影片亦在社交媒體迅速走紅。

水牛需要特別照顧

據悉，該水牛需要特別照顧，包括每日多次清洗及餵食，以維持健康狀態。農場主人其後表示，該水牛已被出售，將按傳統於開齋節期間作宗教儀式用途。

在孟加拉等穆斯林國家，每逢開齋節前夕，外形特別或體型巨大的牲畜常成為網絡熱話，甚至被冠以名人名稱吸引關注及買家，而今年這隻「特朗普水牛」則成為焦點之一。