泰老婦後腦長26厘米「惡魔角」 親友疑遭邪靈附身 醫驚揭患皮膚癌

泰國近日驚現一宗罕見的醫學奇談。當地一名75歲老婦的後腦勺，竟長出一根長達26厘米、形似獸角的巨大堅硬突起物，一度被迷信的親友懷疑是遭人「下咒」或「邪靈附身」。老婦因巨角壓迫影響睡眠最終就醫，經醫生檢查後，揭發這個驚悚的「惡魔角」核心竟是由惡性皮膚癌病變引起。

誤當普通腫塊不以為意 數年間瘋長呈彎曲獸角

綜合《Khaosod》等泰國媒體報道，當地知名醫療Facebook專頁「Tensia」於本月18日披露了這宗奇特個案。該名75歲的老婦於多年前，首次發現後腦勺長出一塊細小的突起物。由於當時不痛不癢，老婦及其家人皆以為只是普通腫塊，過一段時間便會自行消退，因此並未多加理會。

泰國一名75歲老婦的後腦勺，竟長出一根長達26厘米、形似獸角的巨大堅硬突起物，成為醫學奇談。Facebook專頁「Tensia」截圖

豈料，這塊異物隨著時間推移並未消失，反而持續增生、變硬變厚，最終更呈現彎曲狀向外延伸，形成一根形同動物尖角的硬塊，長度驚人地達到25至26厘米。由於巨角外觀極為詭異，加上當地社會風氣偏向迷信，周遭不少親友一度直指老婦是遭到邪靈附身或被仇家下咒，令其飽受精神困擾。

異常堆積「角蛋白」 臨床診斷為罕見皮角

隨著「惡魔角」越來越大，老婦不僅無法再用頭髮遮掩，日常睡覺時後腦勺更因受到枕頭壓迫，產生劇烈的不適感。家屬眼見情況嚴重，日前終於陪同老婦前往醫院求醫。

醫生檢查後證實，老婦患上了一種名為「皮角（Cutaneous Horn）」的罕見臨床現象。據醫學專家解釋，這是一種由表皮細胞過量合成及堆積「角蛋白（Keratin）」所形成的硬質突起物。角蛋白本身是指甲、毛髮及皮膚表皮的主要組成蛋白質，當其異常堆積並向外生長時，便會形成宛如獸角般的堅硬組織。

醫療團隊隨後為老婦進行電腦斷層掃描（CT Scan），結果顯示該腫塊雖體積龐大且有部分鈣化沉積，幸而尚未侵入顱骨。然而，當團隊透過手術將巨角完整切除，並將組織送往病理化驗後，卻有了驚人發現——在「惡魔角」的根部底端，隱藏著惡性皮膚癌，類型屬「鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma）」。

幸運的是，由於該癌細胞仍局限於皮膚表層，並未進一步侵蝕或擴散至深層的血管及神經線。老婦在接受徹底的切除手術後，經過長達5年的定期覆診與追蹤，至今均未見任何復發跡象，可謂不幸中的大幸。

醫療專家藉此案例提醒市民，皮膚上若出現持續增大、質地堅硬、外型異常或在短期內快速變化的腫塊，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心，應及早就醫求診。因為在看似無害或奇異的外觀下，往往可能潛藏著致命的惡性病變。