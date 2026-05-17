赴日黑市打工15年攢下180萬 泰男回國驚見存款遭母花光 後續更加令人鼻酸

泰國網絡近日熱傳一段令人唏噓的真人真事。一名泰國男子與女友為了改善生活，遠赴日本當非法勞工（俗稱「跳飛機」）打拼15年，好不容易攢下約780萬泰銖（約180萬港元）積蓄，並全數匯回老家交由母親代為保管。豈料男子回國準備成家立室時，竟發現存款已被母親揮霍殆盡，更倒欠巨債，最終連相伴多年的女友亦憤而離去。

15年體力勞動攢下血汗錢 匯款母戶口代管

該名男網民在Facebook群組分享其慘痛經歷。他表示，2010年他與女友為了未來，透過關係一同前往日本，成為當地的非法勞工。兩人從最基礎、工作強度極大的體力勞動做起，雖然生活艱苦，但憑著雙手勤奮工作，收入逐漸穩定，生活亦見起色。

在過去十多年間，兩口子省吃儉用，一共攢下了約780萬泰銖。由於他在國外身分特殊且不便管理戶口，加上出於對家人的絕對信任，他讓日本僱主每個月將工資直接匯入其身在泰國的母親戶口，委託她幫忙存錢。

身體不堪負荷回鄉安家 驚覺「血汗錢」變「巨額債務」

隨着年歲增長，長期的重體力勞動令現年35、36歲的他出現背痛及膝蓋受損等問題。兩人原定目標是積攢到1,500萬泰銖，以便回國靠銀行利息過上安穩生活。然而，由於身體疼痛頻發，他們決定提早回國，用現有的積蓄結婚並安家。

然而，該名男子透露，自從他在日本向母親提及打算回國定居的計劃後，母親的態度便出現180度轉變。以往頻繁的聯繫變得冷淡，母親經常對他避而不談，甚至一提到錢就掛斷電話。當他滿懷希望回到泰國後，噩耗終告降臨——這筆委託母親保管、準備用作結婚基金的15年積蓄，餘額竟然為零。

更殘酷的是，發現存款消失的人並非男子本人，而是與他一同在日本辛勤打拼的女友。16年的規劃瞬間崩塌，女友在極度絕望下決定分手。男子在訪問中哀傷地表示，他當時親自開車送女友回家，並向女友的母親含淚道歉，隨後獨自走上回家的路，「一路流著眼淚」。

夢想幻滅女友離去 網民感嘆「信任錯付」

然而，積蓄全失只是噩夢的開始。男子回國幾天後，大批債主陸續上門討債，他才發現母親不僅花光了他的780萬泰銖，還以他的名義欠下複雜的抵押貸款。母子為此爆發激烈爭吵，但母親不但毫無悔意，更採取極端手段回應：「再提這件事，我就上吊、跳海。」

為了躲避債務與精神折磨，男子被迫搬到曾在日本打工的姑姑家。豈料一個月後，母親再次尋上門，並非道歉尋求原諒，而是要求兒子繼續替她償還餘下的巨債，並再次以死相逼，聲稱如果不從便會自殺。

16年感情付諸東流 男子感嘆：從有到無只須瞬間

面對母親的予取予求與極端要脅，男子並未在網絡上瘋狂控訴，反而對相伴多年的女友感到深深愧疚。他感慨，兩人將人生最美好的十多年時光都交託給彼此，一起在異鄉捱苦，最終卻因至親的揮霍而落得如此下場。

他最後留下一句令人心碎的感言：「從有到無，只須一瞬間而已。」此事在泰國及東南亞媒體廣泛報道後，不少網民同情男子的遭遇，感嘆「最親的人往往傷得最深」；亦有網民批評其母親行為自私，親手毀掉了兒子的未來；更有聲音提醒，無論關係多親密，涉及大額金錢往來時仍需謹慎處理。目前，該名男子除了要面對身體的傷患，還要設法解決母親留下的債務爛攤子，境況令人鼻酸。