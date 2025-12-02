Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球20宗例子︱巴西女一晚與兩男發生關係誕雙胞胎 DNA揭生父非同一人

趣聞熱話
更新時間：17:45 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-02 HKT

巴西一名女子在誕下雙胞胎8個月後帶同嬰孩進行DNA檢測，竟發現兩名嬰兒的親生父親不是同一人，屬於全球有記錄僅20宗的「異父超受孕」罕見現象。

兩孩在不同胎盤發育

《每日星報》報道，來自巴西米內魯斯的女子向記者解釋當時她一天晚上跟兩名男子發生關係，後懷孕生下孩子後才在其中一名男子的陪同下帶孩子檢測DNA確定親父，不料發現兩名孩子竟是同母異父，震驚不已。不過，該陪同名男子願意承擔雙胞胎父親的責任，並將兩人均登記成自己的孩子，給予完整的支持與照顧。

巴西女子生下同母異父的雙胞胎嬰孩。（示意圖）路透社
巴西女子生下同母異父的雙胞胎嬰孩。（示意圖）路透社

負責醫生法蘭柯醫師（Dr. Tulio Jorge Franco）解釋這是「異父超受孕」案例，雖然兩名嬰孩一同在母親體內成長，但卻來自不同父親且在不同胎盤發育。女子認為兩名孩子長相有些許不同，故選擇進行檢測，證實生父不是同一人。女子強調，她認為最重要的是兩名孩子能夠健康快樂地成長。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至156死 約30人仍失聯 累計15人涉誤殺被捕
突發
1小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
2小時前
廖成利被邀到元朗警署會面後離開。楊偉亨攝
00:58
警國安處邀前區議員廖成利會面 廖指簽保密協議不能透露會面內容
突發
5小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
3小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物+餐飲優惠 惠康超市減$25/大家樂買一送一/自助餐8折 一方法即搶券！
繽紛冬日賞2025｜全港逾500個購物餐飲優惠 惠康減$25/大家樂買1送1 一方法即搶券！
時尚購物
5小時前
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
4男女綁架圍毆強姦13歲女童 男主腦與事主前男友分囚8年及1年半 2人未滿21歲判入教導所
社會
4小時前