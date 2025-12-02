全球20宗例子︱巴西女一晚與兩男發生關係誕雙胞胎 DNA揭生父非同一人

巴西一名女子在誕下雙胞胎8個月後帶同嬰孩進行DNA檢測，竟發現兩名嬰兒的親生父親不是同一人，屬於全球有記錄僅20宗的「異父超受孕」罕見現象。

兩孩在不同胎盤發育

《每日星報》報道，來自巴西米內魯斯的女子向記者解釋當時她一天晚上跟兩名男子發生關係，後懷孕生下孩子後才在其中一名男子的陪同下帶孩子檢測DNA確定親父，不料發現兩名孩子竟是同母異父，震驚不已。不過，該陪同名男子願意承擔雙胞胎父親的責任，並將兩人均登記成自己的孩子，給予完整的支持與照顧。

巴西女子生下同母異父的雙胞胎嬰孩。（示意圖）路透社

負責醫生法蘭柯醫師（Dr. Tulio Jorge Franco）解釋這是「異父超受孕」案例，雖然兩名嬰孩一同在母親體內成長，但卻來自不同父親且在不同胎盤發育。女子認為兩名孩子長相有些許不同，故選擇進行檢測，證實生父不是同一人。女子強調，她認為最重要的是兩名孩子能夠健康快樂地成長。