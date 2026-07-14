世界盃2026︱夏蘭特之歌背後的政治學 原曲《Moskau》如何折射德俄半世紀愛恨浮沉

挪威在2026世界盃歷史性闖入8強，神射手夏蘭特（Haaland）人氣再度飆升，成為今屆賽事的「當紅炸子雞」。近期紅遍全球的搞笑神曲《夏蘭特之歌》，其歌詞「Haaland, Haaland... He's a blue, just like his dad...」更是洗腦無數球迷。

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《夏蘭特之歌》之所以能迅速竄紅，除了魔性的旋律外，更因為它的原曲在幾十年前早已風靡全球，本身就擁有深厚的文化基礎。然而，這首經典原曲表面上是流行音樂，背後卻承載著濃厚的冷戰歷史背景，更反映了當年西德與蘇聯之間微妙的外交關係。

《Moskau》歌詞具濃厚俄風

《夏蘭特之歌》其實源自西德樂隊「成吉思汗」（Dschinghis Khan）於1979年發行的經典Disco舞曲《Moskau》（莫斯科）。對於香港聽眾而言，最熟悉的版本莫過於林子祥在1980年推出的翻唱版《世運在莫斯科》。

在《Moskau》的歌詞中，描繪了濃厚的俄式風情，當中寫到：「哥薩克們把你們的酒一飲而盡」（Kosaken, leert die Gläser）、「納塔莎你又是那麼的美麗動人」（Natascha, du bist schön），以及「莫斯科，但那些真正了解你的人，都知道你內心有一團火焰正在熾熱燃燒」（Moskau, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, ein Feuer brennt, in dir so heiß）。

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字間行間，《Moskau》一曲其實是將莫斯科描繪成一個充滿伏特加、美女和熱情火焰的派對之都，完美投射了西德民間在政策薰陶下，對神秘蘇聯產生的浪漫與奇幻想像；亦表達了對1980年莫斯科奧運會的期盼。

當時就有分析指，在冷戰陰霾下，這首歌成功塑造了一個西方化、略帶奇幻色彩的俄羅斯形象，發揮了音樂橋樑的作用，間接為德蘇日後的和解鋪路。

勃蘭特1969年推行「新東方政策」

而這種文化氛圍或許是西德總理維利．勃蘭特（Willy Brandt）自1969年起推行的外交戰略——「新東方政策」（Neue Ostpolitik）的文化產品。該政策核心在於「透過靠近而促成改變」（Wandel durch Annäherung），旨在改善與東德及蘇聯等共產國家的關係，化解冷戰僵局。

不過在當時的西德，這首歌的處境相當微妙。一方面，它魔性的旋律在舞廳大受歡迎；但另一方面，隨著反蘇情緒持續，部份西德保守派媒體和政客開始質疑這首歌是在為共產政權「粉飾太平」，蒙上蘇聯「外宣」之嫌。

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《Moskau》在東德地下狂熱

雖然圍牆可以限制人員流動，但無法完全隔絕文化的交流。《Moskau》動人的旋律很快便流傳於歐洲的大街小巷，這當中也包括東德。

1979 年，「成吉思汗」樂隊發行同名專輯，而《Moskau》便是收錄其中的第二首主打歌曲。

作為蘇聯衛星國的東德，其國營廣播與電視機構雖然不曾公開播放《Moskau》，但官方其實也從未明令禁止。東德年輕人亦紛紛透過偷聽西德電台或在黑市走私錄音帶，硬是讓它成為冷戰鐵幕下最火熱的「地下神曲」。

歌曲遭蘇聯KGB敵視

而對於蘇聯來說，雖然《Moskau》正面描寫了俄國特色的伏特加、美女與舞蹈，但蘇聯當局認為其帶有「西方視角」，不符合共產主義思想，因而在電視台和電台實施禁播。

蘇聯情報組織克格勃（KGB）起初對這首歌非常敵視。首先，樂隊名字「成吉思汗」名字會讓東斯拉夫人聯想到歷史上祖先遭受蒙古西征的屈辱；其次，由西德人來扮演起源於東歐的哥薩克舞蹈，也被認為帶有嘲諷意味。當時甚至有謠言流傳，指這首歌的德語歌詞中包含反蘇密碼；克格勃更在官方文件中直指，成吉思汗樂隊的「某些歌曲」具有「親法西斯、反蘇」的性質。

然而，官方的封殺反而引發了「越禁越紅」的反效果。大量蘇聯年輕人亦是透過黑市購買黑膠唱片，令這首歌曲在當地的地下Disco舞廳掀起狂熱浪潮。

儘管《Moskau》曾點燃西德人對蘇聯的浪漫幻想，但隨著1979年底蘇聯入侵阿富汗，西方陣營連同西德憤而抵制次年的莫斯科奧運。這份奧運熱情頓時蒙上沉重的政治陰影，而西德人的對蘇聯美好想像，也在蘇式坦克的無情輾壓下隨之破碎。

1980年莫斯科奧運會曲棍球項目。法新社

1980年莫斯科奧運會曲棍球項目，印度奪冠。法新社

蘇聯當年費盡九牛二虎之力才取得奧運主辦權，本想藉此大肆宣傳，怎料遭到多國聯合抵制，導致賽事聲勢大受打擊。坊間盛傳更蘇聯官方電視台在1980年元旦前夕的跨年節目中，罕見地播放了約15秒《Moskau》的音樂錄影帶。而這短短的亮相同樣在蘇聯內部引起轟動，歌曲迅速透過地下翻錄（拉丁化俄語：Magnitizdat）傳遍當地大街小巷。

其實自蘇聯入侵阿富汗、抵制1980年奧運後，西德民眾便陷入了矛盾的處境：他們一邊在流行文化中幻想著和平，一邊在政治現實上卻不得不順從美國，被迫與莫斯科保持距離。

歷史學家普遍將1980年視為冷戰從「低盪」（Détente）重新走向衝突、蘇聯重新走向封閉的「後勃列日涅夫時代」（Post-Brezhnev era），與後來大眾熟知的戈巴卓夫改革時期相去甚遠。

冷戰漸見結束訊號

然而，進入1980年代中期，冷戰局勢迎來了歷史性的轉機。

1985年3月11日，戈巴卓夫（Mikhail Gorbachev）當選蘇聯共產黨中央委員會總書記，以54歲之齡成為蘇聯史上最年輕的最高領導人。這位額頭上留有醒目「地圖」胎記的政治家，隨後在國內推行「新思維」，大刀闊斧地展開經濟改革（拉丁化俄語：Perestroika）與政治開放（拉丁化俄語：Glasnost）。他日後在外交上大力改善與西方國家的關係，更成為終結冷戰的關鍵人物。

戈巴卓夫在德國地位很高。法新社

戈巴卓夫在德國地位很高。法新社

戈巴卓夫在德國地位很高。法新社

事實上，戈巴卓夫在不少德國人心中擁有崇高的地位，因為他在推動東西德統一的進程中付出了巨大努力。時至今日，歐洲最大的軍人權益倡導組織、同時也是非黨派獨立專業協會的「德國武裝部隊協會」（Der Deutsche BundeswehrVerband），依然高度評價戈巴卓夫，稱他為「德國統一的其中一位父親」（Er war einer der Väter der deutschen Einheit）。這足以證明德國主流社會與軍方對他歷史貢獻的深切肯定。

1999年12月31日，葉利欽向普京移交權力。法新社

而作為首任俄羅斯總統的葉利欽（Boris Yeltsin），在蘇聯解體前夕的1991年，便已當選為蘇聯最大加盟共和國——俄羅斯聯邦的總統。在他執政期間，順利落實了蘇聯軍隊全面撤出德國的歷史性進程，為兩國關係消除了冷戰時期的實質敵意。

在當時的西方國家中，德國是向俄羅斯提供最多實質經濟援助的國家。到了1998年施羅德（Gerhard Schröder）接任德國總理後，雙方進一步深化了在能源（特別是天然氣）等經貿領域的合作，這也為日後德俄之間的「特殊關係」打下了堅實基礎。

德俄關係漸入佳境

2000年則可被視為德俄關係的關鍵轉折點，那一年普京（Vladimir Putin）正式就任俄羅斯總統，德俄奠定了以「能源合作」與「戰略夥伴關係」為核心的交往基調。曾任蘇聯克格勃（KGB）駐東德特工的普京，於2001年罕見地在德國聯邦議院用流利的德語發表演說，主張建立「統一的歐洲」，贏得全場起立鼓掌。這場演說為日後長達二十年、以天然氣為紐帶的德俄經貿與政治互動揭開了序幕。

到了2010年代，德俄關係更是進入了最緊密的戰略夥伴與經濟合作期，由當時的德國總理默克爾（Angela Merkel）與時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）主導雙邊交流。這一時期最具代表性的成果，便是2011年正式開通的「北溪一號」（Nord Stream 1）海底天然氣管道。德國政府當時堅信「以商促變」（Wandel durch Handel）的理念，認為透過密不可分的經貿往來，可以將俄羅斯牢牢綁在歐洲的和平架構中。

北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道於2011年11月8日正式落成啟用。法新社

北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管道於2011年11月8日正式落成啟用。法新社

然而，這段由能源構建的蜜月期在2022年徹底幻滅。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國對俄政策發生根本性轉變。現任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）宣佈德國迎來「時代轉捩」（Zeitenwende），不僅全面切斷對俄羅斯天然氣的依賴、加入西方對俄制裁，更打破數十年來不向衝突地區運送武器的禁忌，大力援助烏克蘭。德俄關係隨之全面惡化，跌至冷戰結束以來的歷史冰點，令人唏噓。

歷史輪迴抑或未知結局?

魏德爾主張德國應結束對俄羅斯的能源抵制並恢復進口廉價天然氣，以拯救德國衰退的工業與經濟。路透社

魏德爾主張德國應結束對俄羅斯的能源抵制並恢復進口廉價天然氣，以拯救德國衰退的工業與經濟。路透社

從當年《Moskau》引發的迪斯可融冰狂熱，到後來「北溪管道」所象徵的能源合作，文化與經濟長年見證著德俄之間的緊密交往。儘管這份情誼近年因國際衝突而跌入冰點，但其歷史慣性並未消逝，並深刻呼應了當前德國政壇的現實。

近年逐步崛起的右翼「另類選擇黨」（AfD）聯合主席艾麗斯．魏德爾（Alice Weidel）便曾多次公開倡議，德國應結束對俄能源抵制、重返俄羅斯油氣市場；她直言，廉價的俄羅斯能源曾是「德國製造」成功的秘訣，唯有重啟經貿才能重振德國的競爭力。

如今，這首冷戰神曲時隔40多年化身《夏蘭特之歌》再度爆紅，再次勾起了德俄關係半世紀以來的歷史迴音。在當前高度對立的國際局勢下，這一次的文化狂熱又能否如當年那般，重新成為滿佈鏽跡的德俄關係的「除鏽劑」？