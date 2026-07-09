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北約峰會︱特朗普贏博弈輸盟友？ 極致「交易藝術」如何讓歐洲措手不及︱拆局

環球拆局
更新時間：00:03 2026-07-09 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-09 HKT

近日在土耳其召開的北約峰會，再次見證了美國總統特朗普將其「交易藝術」發揮到極致。這場峰會最終以美國大獲全勝、歐洲滿盤皆輸告終，特朗普不僅成功減輕了長期困擾美國的歐洲「搭防務便車」（Defense free-riding ）問題，更在關鍵時刻反客為主，徹底掌控了國際政治的議程。

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6月底，北約秘書長呂特自帶圖表，大讚特朗普。法新社
6月底，北約秘書長呂特自帶圖表，大讚特朗普。法新社

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事實上，在這場北約峰會召開前，特朗普早已反客為主。早在6月底，北約秘書長呂特為了討好他，便自告奮勇自備圖表，大讚特朗普就任後，成功使北約國家軍費大增，以「特朗普萬億美元」（Trump Trillion）作為圖表，將此功勞全歸於他。

特朗普出席北約峰會，7月7日與土耳其總統埃爾多安握手。
特朗普出席北約峰會，7月7日與土耳其總統埃爾多安握手。

隨後，特朗普又放風，揚言若非土耳其總統埃爾多安親自邀請便拒絕出席今次北約峰會，特朗普一早以「人未到、聲先到」的姿態將歐洲多國壓制在被動位置。

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在今次峰會期間，特朗普更無視北約互相保衛領土的原則，重提美國應控制格陵蘭島而非盟國丹麥。這番近乎奪取盟友領土的言論，再次向歐洲強烈展示了，誰才是真正的老大。

突襲伊朗讓歐洲籌碼瞬間作廢 

當然，特朗普先前的種種鋪墊只是熱身，峰會期間他繼續「發功」，藉此榨取更大的談判籌碼。歐洲北約國家原以為只要交出已經大幅增加軍費的成績單，就能在談判桌上增加與美國討價還價的底氣。豈料特朗普在周二（7月7日）晚間出人意料地對伊朗發動一系列襲擊，並撤銷了德黑蘭在國際市場出售石油的許可證。

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特朗普更繼而在峰會第2日（8日）再表示，與伊朗簽署的旨在結束衝突的諒解備忘錄已經「結束」，並補充說他不想與德黑蘭接觸。

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這套連環拳將正在與會的歐洲領導人殺個措手不及。這場原本旨在展示團結、聚焦支持烏克蘭的峰會，在兩天內被特朗普強行扭轉。峰會焦點瞬間被迫轉移到美伊隨時開戰的地緣危機，以及霍爾木茲海峽航道再次隨時被切斷的現實恐懼中。

全球油價隨即應聲暴漲，排山倒海的通脹壓力再度襲來。特朗普用實際行動告訴歐洲人：談判桌上的議程由他決定，歐洲國家原先準備好的草案全部作廢，滿腹的盤算與話語最終只能吞回肚子裡。

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歐洲「拋棄恐懼」 vs 特朗普「捲入恐懼」 

事實上，歐洲北約國家與美國在這場峰會上的博弈，可以用國際關係學者格倫．斯奈德（Glenn H. Snyder）提出的「同盟安全困境」（Alliance Security Dilemma）來解釋。該理論指出，盟國在維護安全時，往往會在兩種恐懼之間拉扯：一是「害怕被盟友拋棄」，二是「害怕被盟友捲入戰爭」。 

對於歐洲來說，其死穴在於深陷「被拋棄的恐懼」。面對俄羅斯步步進逼的軍事威脅，德國國防部甚至不時提醒，俄軍終有一天入侵北約國家。偏偏特朗普長期對北約《第五條款》表達懷疑，動搖了歐洲的信心。該條款即「集體防禦條款」，是北約的盟約基石，規定任何成員國遭受武裝攻擊，都將被視為對全體成員國的攻擊，其他盟友必須出手相助。

如今，美國對此搖擺不定，而為了討好特朗普，歐洲北約國家唯一的出路，就是大幅提高自身的軍費支出。

特朗普指北約是一隻連普京也不怕的紙老虎。美聯社
特朗普指北約是一隻連普京也不怕的紙老虎。美聯社
特朗普批評北約面對伊朗成懦夫。美聯社
特朗普批評北約面對伊朗成懦夫。美聯社

當然，美國也並非毫無顧忌。奉行「美國優先」的特朗普，事實上極力抗拒「被捲入戰爭的恐懼」。他核心的考量是從地緣政治泥潭中抽身，偏好以速戰速決的方式進行威懾，堅決避免美國再次深陷戰爭漩渦。不過總體而言，美國手握的籌碼和底氣依然比歐洲多得多。

因此，特朗普在這場峰會中，精準抓住了歐洲盟友害怕「被美國拋棄」的心理。憑藉大膽談判、極限施壓的商人本色，特朗普將複雜的國際關係直接化為商場談判桌。

北約5國軍費飆升 德國創近年最大增幅

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在這場北約峰會中，歐洲與美國的博弈成果高下立見。根據北約最新預估，今年將有5個會員國的國防支出飆升至國內生產總值（GDP）的3.5%以上。其中，直接面臨俄羅斯威脅的波羅的海三國以及波蘭表現尤為激進：立陶宛以5.33%居冠，其次為愛沙尼亞的5.10%、拉脫維亞的4.92%以及波蘭的4.68%，希臘也達到了3.65%。相比之下，作為傳統防務主力的美國，自身國防支出佔GDP比例則為3.17%。

德軍等歐洲部隊近期努力提升軍事防禦能力。路透社
德軍等歐洲部隊近期努力提升軍事防禦能力。路透社
德軍近期積極提升軍事防禦能力。路透社
德軍近期積極提升軍事防禦能力。路透社
德軍近期積極提升軍事防禦能力。路透社
德軍近期積極提升軍事防禦能力。路透社

德通社的報道更披露，一向在軍費上相對保守的德國，2026年國防支出申報高達1247億歐元，較去年暴增25.5%，淨增254億歐元，創下近年最大年度增幅，支出規模在北約中僅次於美國，歐洲各國被迫大舉動用國家財政來滿足美國的要求。

德媒：美國已不再值得信賴

對於特朗普在今次北約峰會的「收穫」，德國最大聯合新聞編輯室之一RND（RedaktionsNetzwerk Deutschland）的駐北約記者斯文．舒爾茨（Sven Christian Schulz），在題為《歐洲不能再為特朗普擴軍》的評論中直言「美國已不再值得信賴」（Auf die USA ist kein Verlass mehr）以及「歐洲是時候走向自主，而非任由美國擺佈。」(Es ist an der Zeit, dass die Europäer selbstbestimmt vorangehen, statt sich von den USA vorantreiben zu lassen.) 

不少德國媒體都指出歐洲需加快防務自主。RND
不少德國媒體都指出歐洲需加快防務自主。RND

他指出，歐洲目前流於被動填補防務漏洞，而非主動主導自身防務；當美國已強推計劃，要在2027年前完成駐歐美軍的轉型時，許多歐洲防務倡議卻仍定在2030年或更遲，這段至少三年的空窗期，正構成重大的安全風險。

在2026年初夏這場北約峰會的博弈中，歐洲各國領導人顯然落於下風。特朗普不僅逼使盟友必須「改正」長期搭「防務便車」的依賴心態，更以「極限施壓」掀翻了歐洲人原先設想好的談判局，令歐洲各國再次陷入極度被動與集體焦慮之中。

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而這無疑是特朗普在外交上的又一次勝利。在這場莫測的權力遊戲中，歐洲似乎徹底迷失了方向，淪為輸家，而將他們逼入絕境的，卻是本應並肩作戰的「跨大西洋盟友」美國。
 

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