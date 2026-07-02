伊朗局勢︱哈梅內伊喪禮全球矚目 終身制「最高領袖」如何成為伊朗真正揸fit人︱一文看清

伊朗已故最高領袖哈梅內伊的國葬儀式於7月初舉行，移靈路線橫跨多個城市乃至鄰國境內。根據伊朗官方發佈的日程表，哈梅內伊的公眾悼念與遺體告別儀式將於7月4日及5日在首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼清真寺舉行。隨後，靈柩將移送至什葉派聖城庫姆，並應鄰國伊拉克方面要求，展開跨國移靈短暫進入伊拉克境內。最終的落葬儀式，則定於7月9日移送回伊朗，在其東北部家鄉聖城馬什哈德舉行。

預計千萬人送別哈梅內伊

伊朗官方預計首都德黑蘭等地將湧入1500萬至2000萬人次送別哈梅內伊，這將是現代歷史上規模最大的國葬之一，不僅反映出哈梅內伊在伊朗國內的尊崇地位，更再次將這個中東大國獨特的政治體制推向國際鎂光燈下。

說到各國的國家元首或政府首腦，大家或許聽過「總統、總理、首相、主席、總書記、埃米爾、總督、國王、親王」等林林總總的稱呼。偏偏唯獨伊朗，誕生了一個獨一無二的專屬職銜——「最高領袖」（Supreme Leader）。究竟這個聽起來十分神聖的職位，在伊朗實質擁有怎樣凌駕一切的終極權力與至高地位？

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「神權」凌駕「世俗」

其實，在伊朗獨特的政治體制中，最高領袖的權力遠在總統之上。身為伊朗伊斯蘭共和國的最高領導人和軍事統帥，他牢牢掌控著國家的關鍵人事與大政方針。

廣告牌上印有（從右至左）伊朗新任最高領袖穆傑塔巴、哈梅內伊和霍梅尼的畫像。法新社

2010年2月11日，時任伊朗總統艾哈邁迪．內賈德稱已生產出首批純度為20％的濃縮鈾。新華社

2009年，一男子手持霍梅尼畫像參加伊斯蘭革命勝利30周年活動。新華社

一方面，最高領袖擁有絕對的人事任命權，有權直接或間接指派國家眾多核心職位，包括司法系統首長、國家廣播電視台台長、最高國家安全委員會代表，以及憲法監督委員會（Guardian Council）半數的核心宗教學者。

另一方面，他也負責制定並監督執行國家的總體大政方針，從根本上主導著伊朗的國家走向。所謂「最高」，意指在國家、政黨及特定制度中，擁有最終決定權與神聖不可侵犯的最高統治權威。

權力遠大於總統

根據伊朗憲法明文規定，直接選舉產生的總統，其政治地位實際上在最高領袖之下。在具體運作中，總統雖然實行總統內閣制，身兼政府首腦與行政部門的首長，並在正式外交場合作為國家元首對外代表伊朗，但其本質上仍需向人民、議會以及最高領袖負責。如果總統中途想要辭職，甚至必須親自向最高領袖遞交辭呈。

簡單來說，伊朗總統更像是打理國家日常行政的「大管家」，而掌握國家終極命脈與軍事大權的，永遠是坐在幕後的「最高領袖」。

終身制架構：40多年僅三人掌權

而最高領袖亦是採取「終身制」，自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，也只經歷過三位掌權者。第一代是伊朗伊斯蘭共和國創始人霍梅尼（Ruhollah Khomeini）；第二代是統治長達30多年的哈梅內伊（Khamenei，於2026年7月舉行葬禮儀式）；而最新接任的第三代，正是其兒子穆傑塔巴．哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）。

伊朗曾是君主制國家

事實上，伊朗現行的政教合一體制，源於1978年爆發的伊斯蘭革命。在此之前，伊朗實際上是一個由巴列維王朝統治的君主制國家。

穆罕默德．禮薩．巴列維是巴列維王朝的第二位及末代君主。新華社

巴列維對伊朗的統治僅到1979年。法新社

巴列維王朝的第二任、同時也是末代國王（沙王）穆罕默德．禮薩．巴列維（Mohammad Reza Pahlavi），自1963年1月起大力推行著名的「白色革命」（White Revolution），傾全國之力推動伊朗的經濟轉型與社會現代化。

推土地改革與社會世俗化

當時，他將大地主與王室的土地重新分配給約250萬戶農民，藉此削弱傳統封建勢力；同時創立「知識軍團」與「衛生軍團」，大幅提升鄉村識字率並改善公共衛生。此外，王朝更賦予婦女投票及參政權、限制一夫多妻制，並透過豐厚的石油收益強力推進工業化，甚至推動工人享有企業利潤分紅。

隨着全球油價持續走高，1970年代末的伊朗已一躍成為全球第19大經濟體，更是中東地區無庸置疑的經濟火車頭。在經濟蓬勃發展之下，國內百萬富翁遍地，社會生活極盡繁華。當時德黑蘭街頭汽車普及率極高，到處都是現代化景觀，女性更享有高度的穿著自由與社會權利，與如今的保守面貌截然不同。

富裕背後卻暗藏危機

然而，這場現代化改革背後卻隱藏着巨大危機。巴列維實行獨裁統治，依賴秘密警察組織「薩瓦克」（SAVAK）嚴厲鎮壓反對派，令人民長期活在恐懼之中。

同時，石油財富並未惠及底層，王室的極度腐敗與嚴重的貧富懸殊，引發各階層強烈不滿。

更致命的是，王朝強制推行西方化與世俗化，深深觸怒了擁有深厚傳統的保守什葉派宗教學者與廣大信徒；再加上巴列維當年是靠英美協助才得以成功策動政變復辟王位，其軍政高度依附美國的作風被視為出賣主權。在種種矛盾疊加之下，最終引爆了強烈的民族主義反彈。

1978年爆發伊斯蘭革命

自1978年1月上旬起，伊朗全境爆發大規模反政府示威；剛好一年後，國王巴列維於被迫流亡。流亡海外近15年的宗教領袖大阿亞圖拉（什葉派中的高級神職人員尊稱，意即「真主（安拉）的象徵」）霍梅尼順應時勢，凝聚了國內對專制統治感到憤怒的各方勢力，成功發動伊斯蘭革命推翻巴列維王朝，並於隨後確立了宗教神職人員掌握最高權力、凌駕於行政、立法與司法三權之上的「神權至上」共和國體制。

霍梅尼強勢回歸

1978年11月6日，霍梅尼（左）在巴黎接待了伊朗反對派領導人，並與他們一起祈禱。法新社

在這場歷史轉折點中，還有一個著名的插曲。1979年2月1日，霍梅尼結束流亡，乘坐法國航空包機重返伊朗。在飛機上，美國廣播公司（ABC）新聞記者彼得．詹寧斯訪問他：「你相隔多年終於得以回國，現在感覺如何？」霍梅尼卻神色冰冷，只用波斯語淡淡地回應了一個字：「沒有（感覺）。」

儘管霍梅尼本人反應冷淡，但當班機降落時，整個德黑蘭都陷入了狂熱——多達兩三百萬人湧向機場和街頭，用震天的歡呼聲，迎接着這位即將改寫伊朗命脈的最高主宰歸來。

伊朗一塊廣告牌，從左到右分別為，霍梅尼、現任最高領袖穆傑塔巴、哈梅內伊。法新社

自此，伊朗徹底告別君主制，正式步入「政教合一」的全新時代，並一直維持至今。在這套獨特的體制下，「最高領袖」不僅成為國家至高無上的神權與政權象徵，其神聖不可侵犯的地位與絕對權威，亦跨越近半個世紀歷久不衰，成為現代國際政壇中絕無僅有的政治奇觀。