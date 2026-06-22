Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱巴基斯坦均獲美伊賣帳 具資格做「和事佬」五大原因︱拆局

環球拆局
更新時間：15:52 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-22 HKT

美國與伊朗在瑞士舉行的首輪高級別談判，已於6月22日凌晨結束。調停國巴基斯坦與卡塔爾隨後發表聯合聲明指出，美伊雙方已就一項路線圖達成共識，目標是在60天內達成結束戰爭的最終協議。

相關新聞：伊朗局勢︱卡塔爾及巴基斯坦發聯合聲明 伊朗外長稱在石油銷售許可取得重大進展

分析指出，面對美伊兩大勢力的長期博弈，巴基斯坦憑藉獨特的戰略地位，成為雙方皆接納的主要調停人。巴基斯坦之所以在本次危機中扮演「和事佬」，主要基於以下核心因素：

地緣安全與能源命脈 

首先，伊朗是巴基斯坦的直接鄰國，一旦美伊爆發全面戰爭，戰火極易蔓延並波及巴基斯坦境內。因此，巴基斯坦推動雙方協調，旨在最大程度降低地緣衝突帶來的外溢風險。

相關新聞：巴基斯坦一客運列車遇炸彈襲襲 至少27人死亡82人受傷

其次，巴基斯坦與伊朗擁有長達約900公里的邊境線，且邊界兩側均有少數族群居住。由於該族群武裝常對巴基斯坦中央政府發動襲擊，若伊朗局勢陷入混亂或失控，跨境民族與反政府武裝問題勢必惡化，成為巴基斯坦國家安全的重大負擔。

最後，巴基斯坦屬於能源匱乏國家，國內高達70%至80%以上的原油、汽油及液化天然氣（LNG）均依賴海灣國家進口，且必須經由霍爾木茲海峽運輸。因此，勸和促談、推動停火，對於確保巴基斯坦的能源供應線安全與社會經濟穩定至關重要。

巴基斯坦具豐富斡旋經驗 

事實上，巴基斯坦在國際外交舞台上，過去曾多次發揮調停與促和的作用，甚至在特定歷史節點承擔了「秘密外交」的渠道角色。

從歷史案例來看，早在20世紀70年代初，巴基斯坦就在中美兩國之間發揮了關鍵的傳話與促和作用。最著名的事件是1971年，時任美國總統國家安全事務助理基辛格經由巴基斯坦秘密訪問中國，此舉成功打開了中美關係緩和的大門，對全球地緣政治產生了極其深遠的影響。

周恩來教基辛格用筷子。
周恩來教基辛格用筷子。
1972年時任美國總統尼克遜訪華與毛澤東會面，由基辛格（右一）陪同。左一是周恩來。
1972年時任美國總統尼克遜訪華與毛澤東會面，由基辛格（右一）陪同。左一是周恩來。
基辛格1971年秘密訪華，促成了中美建交。網絡圖片
基辛格1971年秘密訪華，促成了中美建交。網絡圖片
1971年基辛格多次密訪中國，促成中美建交。
1971年基辛格多次密訪中國，促成中美建交。

以近期事件為例，在2020年間，巴基斯坦在阿富汗塔利班與美國之間同樣扮演了傳話與調解的角色。在各方斡旋下，最終促成了美國與塔利班達成協議，並落實美國從全面撤軍。

這些歷史與近代的外交實踐，均顯示出巴基斯坦在處理複雜國際衝突時，具備獨特的戰略溝通能力。

巴基斯坦獲美伊雙重信任 

巴基斯坦與伊朗擁有深厚的政治歷史和宗教文化聯繫，兩國長期在邊境管理、反恐及宗教事務上保持接觸與合作。此外，巴基斯坦擁有全球僅次於伊朗的第二大什葉派穆斯林人口，自然與伊朗比較契合。與部分設有美軍基地的海灣國家不同，巴基斯坦境內亦無美軍駐紮，因此在伊朗眼中具備較高的「中立性」。

而巴基斯坦亦與美國長期保持著密切的安全與外交往來。巴基斯坦本身是美國的「非北約主要盟國」（Major Non-NATO Ally, MNNA ）。在此次調停團隊中，巴基斯坦陸軍參謀長（Asim Munir）扮演了關鍵角色，他與美國五角大樓及中央司令部之間，有著深厚的歷史合作與情報交流關係。

今年5月，伊朗總統佩澤希齊揚會見到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）。美聯社
今年5月，伊朗總統佩澤希齊揚會見到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）。美聯社
今年4月12日，美國副總統萬斯（左）在出席完關於伊朗問題的會談後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（右）交流。美聯社
今年4月12日，美國副總統萬斯（左）在出席完關於伊朗問題的會談後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（右）交流。美聯社
今年4月，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）訪問德黑蘭，會晤議長卡利巴夫。
今年4月，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）訪問德黑蘭，會晤議長卡利巴夫。

所以，在特朗普政府的視角下，巴基斯坦的立場相對中立，且在外交事務上不會流於「搶功」。這種同時能與美伊雙方直接對話的特殊身份，使巴基斯坦成功扮演了兩國均能接納的協調角色。

巴基斯坦精準洞悉美伊心結

巴基斯坦憑藉長期的外交經驗，精確掌握美伊雙方的核心訴求。在美國方面，其主要目標為「恢復霍爾木茲海峽通航、促使國際油價下跌及取得外交成果」；在伊朗方面，核心訴求則為「解除經濟制裁、保障政權安全及解除海上封鎖」。

濃縮鈾處理方式成美伊談判重點。美聯社
濃縮鈾處理方式成美伊談判重點。美聯社
伊朗目前擁有約440公斤「接近武器」等級的濃縮鈾。路透社
伊朗目前擁有約440公斤「接近武器」等級的濃縮鈾。路透社

巴基斯坦亦成功將爭議性最高的「核計劃與濃縮鈾問題」進行戰略切割，推遲至簽署備忘錄後的60天停火期內再行協商，從而促成了「先停火、後談判」的務實框架。

成各大陣營的「最大公約數」 

最後，由於巴基斯坦與以色列並無外交關係，且身為伊斯蘭世界中唯一擁有核武器的國家，長期被視為平衡中東地區核威脅的關鍵力量。這種獨特的戰略地位，使巴基斯坦成為海灣國家、伊朗及美國均能接納的調解人，扮演了各方利益的「最大公約數」。

中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天指出，巴基斯坦與美伊雙方均維持著通暢的溝通渠道，並獲得雙方一定程度的信任，這種外交優勢在全球範圍內相當罕見。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
5小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
6小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
7小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
8小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
01:59
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
6小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
21小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT