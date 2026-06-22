伊朗局勢︱巴基斯坦均獲美伊賣帳 具資格做「和事佬」五大原因︱拆局

美國與伊朗在瑞士舉行的首輪高級別談判，已於6月22日凌晨結束。調停國巴基斯坦與卡塔爾隨後發表聯合聲明指出，美伊雙方已就一項路線圖達成共識，目標是在60天內達成結束戰爭的最終協議。

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分析指出，面對美伊兩大勢力的長期博弈，巴基斯坦憑藉獨特的戰略地位，成為雙方皆接納的主要調停人。巴基斯坦之所以在本次危機中扮演「和事佬」，主要基於以下核心因素：

地緣安全與能源命脈

首先，伊朗是巴基斯坦的直接鄰國，一旦美伊爆發全面戰爭，戰火極易蔓延並波及巴基斯坦境內。因此，巴基斯坦推動雙方協調，旨在最大程度降低地緣衝突帶來的外溢風險。

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其次，巴基斯坦與伊朗擁有長達約900公里的邊境線，且邊界兩側均有少數族群居住。由於該族群武裝常對巴基斯坦中央政府發動襲擊，若伊朗局勢陷入混亂或失控，跨境民族與反政府武裝問題勢必惡化，成為巴基斯坦國家安全的重大負擔。

最後，巴基斯坦屬於能源匱乏國家，國內高達70%至80%以上的原油、汽油及液化天然氣（LNG）均依賴海灣國家進口，且必須經由霍爾木茲海峽運輸。因此，勸和促談、推動停火，對於確保巴基斯坦的能源供應線安全與社會經濟穩定至關重要。

巴基斯坦具豐富斡旋經驗

事實上，巴基斯坦在國際外交舞台上，過去曾多次發揮調停與促和的作用，甚至在特定歷史節點承擔了「秘密外交」的渠道角色。

從歷史案例來看，早在20世紀70年代初，巴基斯坦就在中美兩國之間發揮了關鍵的傳話與促和作用。最著名的事件是1971年，時任美國總統國家安全事務助理基辛格經由巴基斯坦秘密訪問中國，此舉成功打開了中美關係緩和的大門，對全球地緣政治產生了極其深遠的影響。

周恩來教基辛格用筷子。

1972年時任美國總統尼克遜訪華與毛澤東會面，由基辛格（右一）陪同。左一是周恩來。

基辛格1971年秘密訪華，促成了中美建交。網絡圖片

1971年基辛格多次密訪中國，促成中美建交。

以近期事件為例，在2020年間，巴基斯坦在阿富汗塔利班與美國之間同樣扮演了傳話與調解的角色。在各方斡旋下，最終促成了美國與塔利班達成協議，並落實美國從全面撤軍。

這些歷史與近代的外交實踐，均顯示出巴基斯坦在處理複雜國際衝突時，具備獨特的戰略溝通能力。

巴基斯坦獲美伊雙重信任

巴基斯坦與伊朗擁有深厚的政治歷史和宗教文化聯繫，兩國長期在邊境管理、反恐及宗教事務上保持接觸與合作。此外，巴基斯坦擁有全球僅次於伊朗的第二大什葉派穆斯林人口，自然與伊朗比較契合。與部分設有美軍基地的海灣國家不同，巴基斯坦境內亦無美軍駐紮，因此在伊朗眼中具備較高的「中立性」。

而巴基斯坦亦與美國長期保持著密切的安全與外交往來。巴基斯坦本身是美國的「非北約主要盟國」（Major Non-NATO Ally, MNNA ）。在此次調停團隊中，巴基斯坦陸軍參謀長（Asim Munir）扮演了關鍵角色，他與美國五角大樓及中央司令部之間，有著深厚的歷史合作與情報交流關係。

今年5月，伊朗總統佩澤希齊揚會見到訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）。美聯社

今年4月12日，美國副總統萬斯（左）在出席完關於伊朗問題的會談後，與巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾（右）交流。美聯社

今年4月，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）訪問德黑蘭，會晤議長卡利巴夫。

所以，在特朗普政府的視角下，巴基斯坦的立場相對中立，且在外交事務上不會流於「搶功」。這種同時能與美伊雙方直接對話的特殊身份，使巴基斯坦成功扮演了兩國均能接納的協調角色。

巴基斯坦精準洞悉美伊心結

巴基斯坦憑藉長期的外交經驗，精確掌握美伊雙方的核心訴求。在美國方面，其主要目標為「恢復霍爾木茲海峽通航、促使國際油價下跌及取得外交成果」；在伊朗方面，核心訴求則為「解除經濟制裁、保障政權安全及解除海上封鎖」。

濃縮鈾處理方式成美伊談判重點。美聯社

伊朗目前擁有約440公斤「接近武器」等級的濃縮鈾。路透社

巴基斯坦亦成功將爭議性最高的「核計劃與濃縮鈾問題」進行戰略切割，推遲至簽署備忘錄後的60天停火期內再行協商，從而促成了「先停火、後談判」的務實框架。

成各大陣營的「最大公約數」

最後，由於巴基斯坦與以色列並無外交關係，且身為伊斯蘭世界中唯一擁有核武器的國家，長期被視為平衡中東地區核威脅的關鍵力量。這種獨特的戰略地位，使巴基斯坦成為海灣國家、伊朗及美國均能接納的調解人，扮演了各方利益的「最大公約數」。

中國現代國際關係研究院中東研究所副所長秦天指出，巴基斯坦與美伊雙方均維持著通暢的溝通渠道，並獲得雙方一定程度的信任，這種外交優勢在全球範圍內相當罕見。