俄烏戰爭︱北約援烏「得把口」 波羅的海核武化隨時變「火藥桶」？︱拆局

烏克蘭今年到手的彈藥和資金已較以往減少，未來獲得的援助亦將相應縮水。5月中下旬，北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出向烏克蘭大「開水喉」。不過「理想很豐滿，現實很骨感」，有5個北約成員國反對此一建議。

北約5國反對加碼援烏

在5月中下旬舉行的北約外長會議期間，秘書長呂特呼籲各國加大捐助，建議成員國將本國國內生產總值（GDP）的0.25%用於對烏克蘭的軍事援助。根據美國《Politico》的數據，若按照北約對各成員的GDP的估算，這項援助意味著，每年向烏克蘭撥款1430億美元（約1.12萬億港元 ）。對此，英國、法國、西班牙、意大利和加拿大提出反對，呂特的想法落空了。

美國退場，援烏重擔落在歐洲人肩上。德國基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)

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「誰有錢就多出錢」?

按照2025年的相關數據粗略估算，以下五個國家各自GDP的0.25%所對應的金額分別為：英國約100億美元、法國約84億美元、西班牙約47億美元、意大利約64億美元、加拿大約58億美元。 呂特的援烏邏輯就是「誰經濟體量大，誰就多出錢；誰在北約裡喊得響，誰就不能只喊口號」。呂特希望透過一致的「稅率」為烏克蘭「「固定出糧」」，而非「臨時眾籌 」。但近年來，歐洲那些「大地主」與「老錢」手頭上的餘糧亦所剩無幾，面對烏克蘭這種日日伸手要錢的「窮親戚」，確實是「長貧難顧」，它們當然不會中呂特的「計」。

「俄油俄氣」變「印油印氣」

其實在全球經濟前景不明朗、中東戰火、俄烏鏖戰、能源供應受阻等問題的大亂局之下，這些尚算富裕的「大國」自然更多關注自身，甚至不惜與口中所謂的「敵人」媾和，以尋求更低廉的能源供應。自詡為烏克蘭所謂「堅定盟友之一」的英國在5月中下旬就允許從第三國（土耳其和印度）進口俄國原油煉製之航空燃油及柴油；同時，英政府也同意本國經濟實體在特定條件下，可以參與俄羅斯「薩哈林2號」（Sakhalin-II）與「亞馬爾」（Yamal LNG）液化天然氣的供應與運輸。這種「換湯不換藥」「自欺欺人」的做法，實質上等同於放寬對俄的部分制裁，但在法理、道義及政治層面上卻顯得「合理」與「正確」。

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「小國」主張積極援烏

反觀波羅的海三國、波蘭、荷蘭以及北歐國家，這種屬於「中小」規模的國家不僅對方案表示同意，部分國家甚至早已將對烏援助提升至本國GDP的0.25%或更高水平。從地緣政治層面而言，這些國家因更靠近俄羅斯，對安全威脅的感受亦更為直接。

1990年3月11日，標語牌上「蘇維埃」和「社會主義」的字樣已被劃掉。立陶宛是第一個宣布脫離蘇聯獨立的蘇聯加盟共和國。法新社

1991年9月3日，代表共產主義的「鐮刀錘子」標誌，隨後被移除。立陶宛於1990年3月11日單方面宣布脫離蘇聯獨立。 法新社

1990年3月11日，立陶宛民眾慶祝更名為「立陶宛共和國」。立陶宛是第一個宣布脫離蘇聯獨立的蘇聯加盟共和國。法新社

波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛）皆與俄羅斯接壤。三國在第二次世界大戰期間同遭蘇聯吞併，歷經數十年蘇聯統治，直至1990年代才重獲獨立。因此，它們自然擁有相似的歷史記憶與安全焦慮。至於波蘭在過去兩三百年間，多次被俄羅斯（包括沙俄時期與蘇聯時期）瓜分或吞併，亦有一定的「恐俄症」。

波羅的海「核武化」?

因此，基於地緣政治、歷史情感及現實考量，這些「小」國都希望烏克蘭得到更多援助，但受限於自身國力，實屬力有不逮。所以，它們寄望北約中的「大哥」「富戶」能多出力，而是不再抱持「多多益善、少少無拘」的態度。畢竟烏克蘭與它們自身就是「唇亡齒寒」的關係，「小」國不願見到援烏最終淪為一場「誰願意給就給」的政治遊戲。

出於安全考慮，部分「小」國紛紛增加軍費以求自保。6月初有報道指，波蘭與波羅的海等北約東翼國家，正積極爭取設立國防合作基地，期望引入美國核武部署以強化威懾力，令歐洲再現「火藥桶」雛形。然而，此舉勢必加劇俄羅斯與北約的對立，令歐洲安全格局更趨緊張，最終受害的將是東歐前線國家及整個歐洲大陸的和平穩定。