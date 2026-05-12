英工黨閣員相繼跳船 施紀賢拒辭職 分析指恐難撐過年底

英國執政工黨在上周的地方選舉中遭遇慘敗，黨內引發罕見的「逼宮」風暴。首相施紀賢（Keir Starmer）連日來面臨數十名黨籍議員及部分閣員公開要求下台的巨大壓力。儘管施紀賢今日（12日）在內閣會議上「斬釘截鐵」表明拒絕辭職，並警告權力鬥爭將令英國重演「脫歐」後的政局混亂，但會議前後已有兩名大臣級官員相繼宣布辭職，顯示黨內裂痕進一步加深。多方分析預期，施紀賢的政治生命岌岌可危，恐難撐過今年年底。

黨內近兩成議員促下台

工黨在日前舉行的地方選舉中兵敗如山倒，單在英格蘭地區便失去逾30個地方議會的控制權，約1500名地方議員落選。選民的不滿主要源於工黨上台近兩年來，未能有效遏止非法移民偷渡英倫海峽的問題；加上削減福利及政策屢次「轉軚」，令施紀賢背負軟弱無能的罵名。

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敗選觸發黨內積壓已久的反對聲浪。據統計，下議院403名工黨議員中，已有約80人（佔近20%）公開表態，要求施紀賢引咎辭職或訂出離任時間表。面對逼宮，施紀賢昨日（11日）發表演說承認敗選責任，但強調會正面迎擊國家挑戰。他在今日的內閣會議上再次重申不會退位，直言若工黨此時挑起領導權之爭，將令國家重陷2016年脫歐後的動盪亂局，甚至對經濟造成實際打擊。

大臣級官員「跳船潮」

然而，施紀賢的強硬表態未能平息內耗，反而引發官員「跳船潮」。在今日內閣會議召開前，住房及社區事務部初級大臣范布勒（Miatta Fahnbulleh）率先發難宣布辭職，並在社交平台直斥：「大眾已不信任你能領導變革，我也不信。」

會議結束後，負責婦女兒童安全事務的大臣菲力普斯（Jess Phillips）亦遞交辭職信，直言無法在現有領導層下繼續工作。她批評施紀賢的領導缺乏推動力及進取心，未能為國家帶來預期的改變。BBC預料，今日稍後或有更多官員掛冠求去。

會後，僅有少數閣員如住房大臣利德（Steve Reed）公開表態支持施紀賢；而早前傳出有意逼宮的內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）及被視為潛在接班人的衞生大臣卓廷（Wes Streeting）等核心閣員，則不發一言離場。

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分析料下台機率達八成 接班人選未明朗

雖然工黨罷免黨魁的門檻（需20%下議院議員提出並提名挑戰者）較保守黨（15%）高，且目前黨內尚未就繼任人選達成共識，這成為施紀賢暫保大位的「護身符」。潛在的接班人選中，屬溫和右翼的卓廷呼聲較高，但他表明不會主動挑起黨魁之爭；而溫和左派的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）及副首相韋雅蘭（Angela Rayner）則各有政治隱患。

儘管如此，外界對施紀賢的政治前景普遍悲觀。美國智庫歐亞集團（Eurasia Group）發表報告，將施紀賢今年內下台的機率由65%上調至80%，預計最可能的情況是工黨將於9月前強勢啟動黨魁選舉。若施紀賢最終黯然下台，他將成為英國過去十年內第6位辭職的首相，並創下工黨首相因黨內挑戰而被罷免的首例。