星島申訴王 | 美容院偷拍恐慌蔓延 中港放蛇揭針孔偷拍用具通街賣

台灣一間大型醫美集團，早前被發現在煙霧偵測器內，暗藏針孔攝影機偷拍女客人換衫，又或做療程期間的半裸體影片，事件引起偷拍恐慌。原來一些隱蔽性偷拍器材，在香港真很多地方都可以買得到。

《星島申訴王》記者在深水埗鴨寮街，很容易就買到這類器材，店員還會即場教客人怎樣用。有店舖店員表示，入門版的針孔鏡頭每套賣480元，安裝手機應用程式後便可使用。記者問到偷拍畫質如何，該店員說：「算是高清吧，畫質高過1080。」他繼而向記者推介另一款針孔鏡頭，每套780元，揚言拍攝畫質又會高一點。

深水埗鴨寮街放蛇買針孔鏡頭：

專人上門裝針孔 洗手間都照裝

記者又發現，有舖頭甚至可以派人上門安裝針孔鏡頭。有影音店負責人表示，很多位置他們都可以幫手安裝，「洗手間都可以，會視乎需要錄影多久。安裝在口罩或領帶，這是讓人考試時用。」他說針孔鏡頭畫質是高清4K，器材連安裝大約3000至5000元。

而港人經常去買電子產品的深圳華強北，情況又怎樣呢？經記者視察了解，發現不少店舖因為當局嚴打的緣故，都說沒有賣針孔鏡頭。有店員說：「針孔式那些鏡頭，現在不能賣了。」不過有錢賺的生意，始終都會有人敢做的。記者多問兩間，就發現有店舖會賣，店舖老闆還即場展示針孔鏡頭，「這個是針孔鏡頭，要接駁Wifi在手機看的，這個是鏡頭，大約700元（人民幣）。」除了針孔鏡頭，老闆又推銷各種偷拍工具，例如偷拍充電寶、偷拍筆和偷拍電子鐘等，賣花讚花香說鏡頭很難看出來。

直擊深圳華強北暗賣偷拍設備：

裝Cam高危位置多 紅色濾片可識別偷拍鏡頭

偷拍器材這麼容易買到，市民可謂防不勝防。私家偵探社社長King Sir，就教大家怎樣防範偷拍鏡頭。King Sir表示以酒店房間為例，如果在房間休息位置，要留意電視機鏡頭、電掣位、冷氣風口位、窗簾角落位、熱水壺、樽裝飲品、砂糖器皿和天花板等位置，「而洗手間方面，洗手盤底部，以及馬桶水箱下面位置，看上去很正常的鏡子都要小心。」

一般人又怎樣檢查房間有沒有偷拍鏡頭？King Sir說凡是有偷拍鏡頭的，都必定會反光，如一粒米般大，「只要用這種紅色濾片的顏色鏡片，關燈後向可疑位置掃描，就會清楚有沒有。」King Sir又說，市民如果前往美容院等場所，如對一些物品有懷疑，可直接要求職員用一些東西遮着它，否則寧願不光顧。

私家偵探教路防偷拍：

私家偵探社社長King Sir，教大家怎樣防範偷拍鏡頭。

以住酒店為例，電視機鏡頭、電掣位和冷氣風口位等，都有機會藏有針孔鏡頭。

洗手間方面，King Sir指洗手盤底部，以及馬桶水箱下面位置，又或鏡子等都要小心。

偷拍鏡頭會反光，King Sir說用顏色鏡片去掃描，就會清楚有沒有針孔。

在美容院如對一些物品有懷疑，King Sir建議要求職員用東西遮着它，否則寧願不光顧。

大家在私人場所換衫，或做一些私密行為時，怎樣防範偷拍呢？歡迎分享你們的心得。

相關報道：深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點