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星島申訴王｜大專生銀包失而復得 拾獲者嫌$100謝禮少 索$1,000「大利是」

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-06 HKT

拾金不昧本是美德。《星島申訴王》發現，近日有學生在社交平台發帖投訴，稱一名拾獲其銀包的男子在歸還失物後，主動聯絡事主，起初表示「方唔方便畀少少心意，大家都利利是是」，事主初時不以為意，遂給予$100元作為酬謝。其後該男子卻不滿金額太少，更要求索取$1,000元高額報酬，事主以學生身份表明無力負擔，卻遭對方持續騷擾，事件引起網民熱議。

銀包遺失五日後始獲通知

事主於日前，乘搭268X由旺角前往洪水橋的巴士班次，懷疑期間不慎遺失銀包，當天已即時前往巴士總站查詢，惟司機表示未有人交還銀包，事主隨即報警報失。然而，相隔五日後，事主所就讀的大專院校來電告知，有人拾獲其銀包並留下聯絡電話，事主才得以與拾獲者取得聯繫。

事主其後在帖文中提出質疑：「點解要keep住我個銀包五日都唔拎去報失？點解要用咁多辦法去搵到我本人？」據事主轉述，拾獲者聲稱曾乘搭的士前往事主居住的屋苑，但因保安拒絕代收銀包，幾經輾轉才經由學校聯絡上事主。

見面即稱「外面報酬公價$1,000」 不滿事主僅付$100 

事主原打算給予對方少許車馬費作答謝，惟見面時問及「正常應該畀幾多」時，對方竟回應「出邊行情係$1,000」。事主聽後大感愕然，直指當下「即刻嬲嬲地」，隨後向對方表明自己為學生，經濟負擔有限，最終僅支付$100。

豈料拾獲者收款後並未就此收手。事主指稱：「我過咗畀佢，我冇諗到佢會繼續同我講唔夠錢㗎嘛。」事主更指控對方其後「無窮無盡咁喺度騷擾」自己。 

同時，事主指出，拾獲者的說法前後矛盾重重，且認為$100連送銀包給事主的車資都不足以彌補，「佢一時又話朝頭早帶三個小朋友搭的士去我屋苑，一時就話我夜晚程的士錢都$170啦，咁我應該相信邊一個？」

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網民：好心變質成勒索

事件在社交平台引發廣泛討論，不少網民認為拾獲者的做法已偏離「利是」原意，甚至批評「呢個唔係報酬，係勒索」。

與此同時，也有網民分享自身經歷，比方說有人曾乘搭的士時遺下電話，司機表示「專程遠道送來，必須付錢才可取回」，而該網民當時即時堅決回應：「你不交還，我便報警。」該網民在帖中感嘆，拾獲他人財物主動歸還本是美事，但若以此作要脅圖利，便與勒索無異。  

更多精彩報道：瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額

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