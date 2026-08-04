星島申訴王 | 稻香爆炸事件 主角獨家開腔 碎片四濺險盲 敦促酒樓負責

九龍灣德福稻香上周發生卡式氣體爐爆炸，事件由現場食客公開相片而披露出來。事件受害人T小姐（化名）聯絡《星島申訴王》，獨家首度回應事件，披露意外最驚險一刻，同時投訴餐廳對事件愛理不理。

T小姐憶述說，7月30日晚上她與同伴到餐廳吃火鍋，餐桌上原有的一體式電磁爐沒有反應，職員於是替她更換卡式石油氣爐，但不久後便聽到奇怪聲音。「大概幾分鐘，就聽到個爐傳出『啪』一聲，但又能繼續生火。沒多久，又傳來較大的『啪』聲，但聞不到有特別氣味。」

相關報道：九龍灣酒樓「火鍋爆炸」 食客親述經過：似手榴彈爆聲 更多現場相片曝光

事主稱尖銳碎片飛向眼睛 幸及時閃避

職員查看後，打算替他們更換爐具，但還未來得及動手，卡式石油氣爐已在枱面爆炸。「那個氣罐彈了出來，所有東西四散飛濺。現場一片混亂，然後我按了一下肩膀，才記起剛一塊很小的碎片飛向我的眼睛。我當時在想自己是不是會死，又如當時我閃避不及，我可能會失明。

她續稱，自己與同伴對突如其來的意外沒有反應，一片空白。T小姐發現當刻沒有受傷，回過神便想保留現場證據。酒樓卻發揮極高效率，收走所有物品。「我聽到警察及消防，要求經理拿出氣罐和爐頭檢查，但經理表示剛才已經把物品當作垃圾丟掉了。」

T小姐稱事發後，自己全身上下也被食物或湯汁弄濕，「臀部及內褲也濕透」，狼狽不堪，但酒樓除了給紙巾讓她抹乾衣衫，便再無任何幫助或提及賠償，僅着T小姐事後拿乾洗單報銷。T小姐最後唯有用外套包裹着弄濕部位離去。

意外後發抖難入睡 要求酒樓道歉和交代

事件曝光後，酒樓看似較積極跟進事件，但那份關心，原來只限辦公時間。T小姐透露，事發當晚曾向經理表明，如需洽談後續事件，需於下午五時後。惟集團公關部於早上九時多，已在她上班期間不停致電。

由於T小姐因工作無暇傾電話，加上她意向是保留文字證據，拒絕電話洽談。直至下午五時許至六時左右，到T小姐後放工時，又聯絡不到集團方面。直至過了周六和周日，她終於收到酒樓集團回覆，內容僅表示「週末無人辦公」，並指事件已交由保險公司處理。

T小姐稱，爆炸事件及後續處理的壓力，為她帶來困擾。「這兩天我的手一直在發抖，晚上亦無法入睡，我不知道應該如何處理這件事。」她促請餐廳正視問題、道歉及負起應有責任。記者聯絡稻香客戶服務部，對方指事件已交由相關部門處理，他們會再跟進。

大家對於今次火鍋爆炸事件有什麼看法，歡迎留言分享。

相關報道：公仔麵只有一粒五香肉丁 餐廳經理否認：市道差都唔敢咁做！