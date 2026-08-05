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星島申訴王 | 聲稱抱病留院 蝕讓球賽門票 網上「吊鹽水」騙局肆虐

申訴熱話
更新時間：16:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：16:00 2026-08-05 HKT

網上二手交易平台為市民提供便利，隨時隨地買賣心頭好，但同時亦淪為騙徒溫床。近日，一種新型的「住院騙案」在各大二手平台湧現，騙徒以統一的「劇本」博取買家同情，意圖騙取金錢或門票。有網民在社交平台發文，指自己洽購足球門票時，遇上賣家聲稱因病入院才割愛，事件引發廣泛共鳴，不少苦主表示曾墮入同一陷阱，令人懷疑有集團在幕後操作。

低價門票利誘　竟要醫院交收？

事緣有網民在二手拍賣平台，欲向一位賣家收購一張開價$230「香港足球節」的曼城對國際米蘭的門票，對方先是熬有介事地問事主是否「真球迷」，事主當然回答說是，賣家立即說若是真球迷，可原價轉讓云云，但可疑的是該場比賽的最低票價，每張也要$399，賣家低價轉讓豈非蝕本？賣家又繪影繪聲說，自己是因為身體不適，需緊急入院「吊鹽水」，因此才迫不得已割愛。至此事主疑心大起，不禁在網上發帖求助，更搞笑地反問：「準備第一次去醫院交收，點部署？」

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騙徒劇本一致　藉口「吊鹽水」避交收

求助帖文一出，引來不少有類似遭遇的網民留言，而且發現這些「賣家」的說詞竟如出一轍，不論洽購的同樣是「香港足球節」的門票，又或是韓國女團MAMAMOO演唱會等其他門票，賣家都巧合地以「入院吊鹽水」，解釋為何割愛及無法親身交收，更指因為身體不便無法親自取票，表示自己會提供QR Code，要求對方自行去取票機自取門票。更有趣的是，當中有網民詢問對方其所在醫院，對方都回答身在「長洲醫院」，可見劇本一致。

不少人都認為，上述買賣極有機會為詐騙，更有人表示，多個二手平台的帳號都使用相同理由，販售同一場賽事的門票。有同樣想購買該場球賽門票的網民回應：「師兄，我也準備去醫院交收了」事主也戲稱：「看來我們要約好同一個探病時間了。」

大家對於二手平台買賣有什麼看法？歡迎留言討論。

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