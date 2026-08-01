星島申訴王 | 公仔麵只有一粒五香肉丁 餐廳經理否認：市道差都唔敢咁做！

五香肉丁公仔麵是港人熱愛的常餐之一，有網民日前在社交網站發貼，聲稱在觀塘一間茶餐廳點了一碗「五香肉丁公仔麵」早餐，豈料上桌時驚見麵條上僅得一粒五香肉丁，孤零零浮在湯麵之上。《星島申訴王》隨即聯絡事主S小姐，S小姐表示：「親眼所見，確實僅得一粒」。餐廳經理接受訪問時則指，餐廳的標準是一勺肉丁，並指市道差不敢只給一粒肉丁，擔心被顧客投訴。

S小姐指，當日為平日上午約九時，因趕往辦公室工作，遂於觀塘該間茶餐廳外賣一份五香肉丁公仔麵早餐。她描述回到辦公室打開外賣容器蓋後，即時感到詫異。她形容湯麵上僅漂浮着一粒約一毫硬幣大小的肉丁，其餘皆為公仔麵及清湯。「我一度懷疑肉丁是否沉於碗底，遂以筷子徹底攪拌整碗麵條，確認僅得一粒，並無虛構。」

S小姐直言當下既無奈亦覺荒謬，隨即以手機拍攝照片上載至社交平台，「原意僅為與友人分享，未料引發如此廣泛迴響。」事件引發網民討論，部分網民支持S小姐：「外賣豈會完全沉底至無法撈取？明顯為節省成本」、「茶餐廳份量日漸減少，肉丁被視作和牛般珍貴」。

對於有網民質疑其誇大言辭「製造新聞」，S小姐澄清自己絕非有意貶損該餐廳：「本人平日亦有光顧此茶餐廳，認為其食品質素正常方會再次購買，39元一個套餐於觀塘區而言不算昂貴，本人願意支付，惟不代表可以接受如此不合理之份量。」她強調從未要求退款或提出投訴，僅因遭遇奇特而發文分享，「豈料引來眾多共鳴，原來不止我一人曾有類似經歷。」

記者實測：碗麵含6至7粒肉丁

《星島申訴王》記者Elaine前往涉事茶餐廳，以普通顧客身份進行實測。該店位於觀塘工廈區，平日午市人流不絕。記者點了一份同款39元五香肉丁公仔麵常餐，食品上桌後仔細點算碗中五香肉丁的數量，發現約有6至7粒。記者隨後就事件向餐廳管理層當面查詢。

餐廳經理：絕無可能

餐廳林姓經理接受訪問時態度從容，否認相關指控，強調餐廳出餐向來遵循標準作業流程：「正常以一勺子舀取，必然有該份量，絕無可能僅得一粒。」他進一步推測，S小姐個案可能源於外賣運送過程中，肉丁「過度軟化」或沉於碗底未被察覺，「外賣容器蓋密後，肉丁或沉積於底部，客人打開蓋時見表面無肉丁遂產生誤解。」經理亦指出外賣與堂食有別，肉丁容易因熱湯長時間浸泡而呈現軟爛狀態，視覺上份量似有減少。

林經理更慨嘆，香港餐飲業目前經營環境艱難，租金、食材、人力成本持續攀升，茶餐廳利潤微薄，惟餐廳絕不會為節省成本而刻意只給予一粒肉丁：「我們最擔心得失顧客，若只提供一粒肉丁亦擔心遭投訴，絕無可能如此行事。」他強調，39元一個常餐已包含麵食、肉類、飲品、配菜及麵包，份量及定價已屬合理，期望顧客理解業界經營壓力。

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