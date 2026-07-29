星島申訴王 | 港童破解土耳其雪糕戲法評價兩極　土耳其老闆揭行業在港式微真相

品嚐土耳其雪糕，除了享受異國風味，觀賞店員以長鐵棍與顧客互動的戲法，更是樂趣所在。本港一名KOL媽媽日前在社交平台分享影片，記錄兒子在日本旅行期間「破解」土耳其雪糕師傅的表演，並對兒子的行為給予讚賞，此舉引發網絡熱議，輿論反應兩極。《星島申訴王》發現，土耳其雪糕在香港已經式微，難以再尋找到蹤影，而在港開設土耳其餐廳「turkeyano」老闆Sam指，土耳其雪糕的互動代表了土耳其的好客精神，如客人不想要這種互動，可以直接說不。同時他亦指，現時香港難以見到這種互動式雪糕，主要因為專業師傅難請，以及正宗食材受出口管制所致。

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男童突襲取雪糕 店員中止表演

從該名媽媽分享的影片可見，正當男店員伸出鐵棍，準備與男童進行傳統互動時，男童突然一手抓住鐵棍，另一手試圖直接拿走雪糕，令店員當場愕然。在旁的母親及親友見狀，隨即高聲制止：「NO、NO、NO，你這樣就沒有的了」。最終，店員略顯無奈地詢問「Do you want to enjoy？」隨後便放棄繼續互動，直接將雪糕交予男童。事後母親笑稱「人家不跟你玩了」，男童則回應指自己本來就不想玩。

該名母親在帖文中讚揚兒子具備獨特個性，透露他事前曾觀看多段相關影片並仔細盤算，最終成功「一擊即中」。她認為「破解遊戲也是遊戲的一部分」，並形容兒子對此十分自豪，更揚言要向同學炫耀。

她進一步解釋，兒子主觀認為店員的行為是在「欺騙」，因此拒絕配合。她更認為，若店員足夠專業，理應懂得應對這種突發狀況。她強調「做人不一定要被牽著鼻子走」，認為消費是為了娛樂，用自己的方式參與並無不妥，因為這種互動遊戲本身並無明文規則。

網民評價兩極 尊重文化與不受戲弄的激辯

影片曝光後，網民留言反應兩極。主流意見將矛頭指向涉事母子的行為及教育方式，直斥男童舉動粗魯，批評母親盲目護短。有網民強調：「粗魯不等於有個性，強行打斷他人表演、搶奪工具，是對當地文化的不尊重。」有網民指，購買土耳其雪糕就等同默認參與這項傳統互動，若不願參與大可光顧別家。更有人以夾公仔機作比喻，質疑「是否夾不到就能打破玻璃硬搶？」

儘管負評佔多數，亦有部分網民力挺男童，認為他「做出了許多人想做卻不敢做的事」，並為他解圍，稱「花錢買雪糕沒必要被迫接受戲弄」。

互動式雪糕為文化遊戲

在港開設土耳其餐廳「turkeyano」的老闆 Sam 指，土耳其雪糕這種互動並非「整蠱」或「欺騙」，而是一種源自鄂圖曼帝國時代的街頭文化，代表土耳其的好客精神。他指，在土耳其文化中，街頭小販既是哲學家，也是喜劇演員。由於以前的街頭小販沒有大聲公或招牌，所以會用一些花招來吸引人群。這種互動讓人們可以當成一場溫和的遊戲，既能考驗耐性，亦能使人發笑，「當你終於拿到甜筒時，記住的是笑容，不只是味道。」

Sam 解釋，雪糕之所以能反覆倒轉而不掉落，秘訣在於加入了「蘭莖粉 (Salep)」和「天然樹脂 (Mastic)」，使其質地極具黏韌彈性且不易融化。而師傅 (Usta) 透過長鐵鏟不斷摺疊，讓空氣藏於其中，只要手腕快速翻轉，雪糕便會緊黏鐵鏟。

若顧客想拒絕互動，Sam 強調：「絕對可以！這是一場開心的邀請，不是強制合約。」他指，專業的師傅會觀察客人的身體語言，判斷其參與意願。

土耳其雪糕在港式微

Sam 亦提到，約在10至15年前，由於土耳其旅遊業興旺，因此土耳其雪糕曾在香港短暫流行。但在新鮮感及熱潮過後，如今很難在香港找到其蹤影，當中有多個因素：

正宗食材受出口管制：正宗的蘭莖粉受土耳其出口管制，運來香港的價格不菲。很多店舖改用人工合成粉，但會破壞口感，但香港人嘴刁，難以滿足。

簽證問題：這份工作不能請兼職學生，因為操作鐵桿需要訓練有素的師傅 (Usta)，要練習多年才懂得操控鐵桿，不會弄傷自己或讓雪糕掉下。在香港，必須要有簽證才能從事這份職業，但小店基本上難以為如此特殊的職業申請簽證。同時香港高昂的人工與舖租亦成為一大負擔。

氣候和節奏：香港人喜歡快、爽、脆的小食，例如雞蛋仔或本地軟雪糕。但土耳其雪糕（Dondurma）質地煙韌，傳統上要用刀叉慢慢吃，是坐下來享用的體驗，與香港人的文化較難接受。

他指自己的餐廳三年前曾嘗試售賣，但除了銷量不佳，為土耳其師傅申請香港工作簽證亦極為困難。

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