星島申訴王 | 買牛油果切開變黑或不熟如同抽盲盒？ 專家拆解4大產地教保鮮儲存法

牛油果被譽為「超級食物」，近年深受市民歡迎。然而，《星島申訴王》留意到，不少市民大嘆買牛油果猶如「抽盲盒」，有時買回家放了數星期依然生硬，有時切開卻發現果肉變黑，早已熟透腐爛。到底如何才能買到高質素的牛油果？記者專訪了資深水果商林記，為大家拆解市面上常見的牛油果產地，並傳授挑選與保鮮的實用秘訣，幫助大家輕鬆避開「爛果」陷阱。

不少市民在選購牛油果時都曾遇過不愉快經歷。有人投訴指，買回家的牛油果放置多天、甚至達數星期仍硬如石頭，無法食用；亦有人表示買回來的牛油果表面看似正常，切開後卻發現內部早已熟到腐爛。每次切開牛油果都如同賭大小一般，過程比抽盲盒還要刺激，令不少消費者大感無奈。

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四大產地質素不一

資深水果供應商林記指出，目前本港市面上的牛油果大多來自墨西哥、澳洲和非洲，而它們約有八成都是屬於「哈斯（Hass）」品種。該品種經過試驗，外皮硬身粗糙，且由生變熟的過程中質量最穩定，安全性也最高。不過，由於運輸和產地不同，各國牛油果的質素與價格亦有顯著差異：

墨西哥牛油果（約$6-7/個）：

主打價錢經濟，味道出色，口感較結實。不過，由於是以船運來港，市場容易積壓大批貨物，若儲存時間過長，質量便會變差。

澳洲牛油果（約$11-15/個）：

質素較好，味道優質，口感不會過於油膩。因為採用空運，即使存放兩至三星期也不易出問題，穩定性極高。

非洲牛油果（約$9-11/個）：

口味相對較淡，質感較膠。但因多數採用空運，保存度依然良好。

雲南牛油果（約$3-4/個）：

近年新興的產地。雲南的水資源充足、土地肥沃，適合種植牛油果。不過，由於目前仍採用小農經濟模式，加上其種植與出口技術僅發展了五至六年，因此包裝與運輸技術相對不穩定，出品容易變軟，且外皮不適合長期運輸，整體質量仍未成熟。

林記提醒，由於各產地的哈斯牛油果外表十分相似，單憑肉眼難以區分，建議市民購買時，最好留意牛油果上的貼紙以分辨產地。

掌握三大挑選秘訣

要避免買到壞果，挑選時可以留意以下三大重點：

以顏色區分：

市民可最直觀地以全生、半熟、全熟三種不同顏色來區分牛油果的成熟度。

留意頂部果椗：

牛油果頂部最好保留有果椗，因為細菌最容易從果椗的位置侵入。若用手按壓頂部時已呈凹陷狀態，代表裡面可能已經蛀爛。

按壓腰身：

輕捏牛油果最胖的「腰位」，如果開始感覺微軟，即代表已經差不多可以食用。

兩大儲存貼士

除了懂挑選，儲存技巧同樣是關鍵，否則牛油果隨時放置長時間都不會變熟。林記為市民提供兩大日常存放貼士：

1、用報紙包好冷藏：

建議市民每次不要購買太多，買兩至三隻即可。可用報紙將牛油果包好後放進雪櫃，這樣能令牛油果保持得較長時間，但注意不要用保鮮紙包裹。當室溫的牛油果吃完後，可再從雪櫃拿兩隻出來讓其慢慢變熟。

2、切忌與蘋果同放：

千萬不要把牛油果跟蘋果擺放在一起。林記解釋，因為蘋果會散發一種催熟成分，雖然會加速牛油果成熟，但催熟出來的效果特別不漂亮，容易令其「催得醜」。

不知道大家平時又會不會對甚麼水果抱有疑問？歡迎留言告訴我們！