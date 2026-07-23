星島申訴王 | 銅鑼灣商場餐廳現櫃檯生菇奇景　裝修師傅拆解不同木材防潮力

香港連日下雨導致天氣潮濕，有網民日前於社交平台Threads發文，指銅鑼灣Fashion Walk一間中餐廳的接待櫃檯角落長滿菇菌，笑指是鬧市奇景。《星島申訴王》記者當晚到現場視察，發現涉事櫃角已被膠帶臨時封住，無法窺見菇菌的最新情況。裝修師傅表示，不同木材的防潮能力不同，部分劣質木材防潮能力低，可能導致長出菇菌類。

從網民分享圖片可見，涉事餐廳的櫃檯角落長出密密麻麻的墨水菇，有網民則笑指餐廳可以現摘現炒，更有網民認為在用餐環境出現如此數量的真菌，擔心會有食物安全隱憂。

《星島申訴王》記者訪問了裝修業內人士勤師傅。他根據網上圖片判斷，涉事木櫃很可能使用了如「蔗渣板」（即刨花板）等品質較差的材質。他解釋，傢俬雖然表面貼有木皮，但內裡材質參差，未出事前，一般人難以分辨。但當這類板材一旦遇上潮濕天氣，不僅飾面容易翹起，若板材內藏蟲卵或木蝨，更有機會在濕氣助長下「破木而出」，長出菇菌。

勤師傅指出，雖然菇菌直接在香港的家居環境中生長的情況較少，但牆身及櫃子因濕氣及通風不順而發霉、出現斑塊則相當普遍，尤其山頂或近海地區更為常見。

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稀釋漂白水、保持通風預防發霉

若不幸遇上發霉情況，勤師傅建議可採取以下措施：

1. 清潔除霉：將漂白水以1:99比例稀釋，用抹布輕輕擦拭發霉之處。但切勿過度用力，以免損壞傢俬或牆身的油漆保護層。完成後，保護效果可維持半年左右（視乎地區潮濕程度）。

2. 保持乾爽：在潮濕天氣時，可開動風扇加強通風，或使用抽濕機抽濕。若開冷氣機，它本身已有抽濕功能，設定在25.5至26度即可，無需將溫度調得太低。

建議從源頭避免問題

假如傢俬已不幸長出菇菌，勤師傅強調，首要之務是必須將菇菌徹底清除，再用稀釋漂白水擦拭表面進行消毒。然而，由於菇菌已渗入，最理想的做法是直接丟棄該傢俬。

他同時指出，如涉事餐廳般僅用膠帶封住的做法並不可取，因為菇菌若未被完全清除，孢子仍會繼續在內部生長，問題無法根絕。為從源頭避免問題，他建議消費者在選購木製傢俬時，可考慮選用由生態板、大芯板、細芯板等品質較佳的人造板材製成的產品，雖然成本較高，但其結構更為穩固耐用，能有效減低發霉或長菇的風險。

不知道大家又有沒有遇過傢具發霉的問題？歡迎留言告訴我們。