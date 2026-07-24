星島申訴王 | 中環人氣日式食店涉賣「生豬肉飯」 港女稱：食完出風癩！

兩餸飯多變化且價廉，是不少打工仔午餐首選，但若遇到食物未熟，隨時引發健康危機。一名在中環上班的女網民，日前在港鐵站一間開張不久的日式料理店購買兩餸飯後，進食時發現豬肉呈深粉紅色且無法咬開，懷疑豬肉未煮熟。事主稱她的頸部及胸口，其後出現俗稱「風癩」的蕁麻疹過敏反應，未知是否與生豬肉有關。雖然店鋪表示可「換一盒新飯」，但她認為店鋪應正視食物安全問題，已向食物環境衞生署（食環署）投訴。

控訴豬肉未熟 店方：賠兩餸飯給妳

《星島申訴王》成功聯繫事主，事主M小姐（化名）透露，她平日在中環上班，經常在附近買外賣，她亦經常光顧涉事店鋪，更介紹給不少同事光顧。

她在7月20日（星期一）中午大約12點，M小姐前往該店購買兩餸飯外賣，當她食了一半時，發現豬扒明顯未煮熟，肉質呈現深粉紅色，甚至無法咬開。她隨即停止進食，但隨後頸部及胸口均出現蕁麻疹等過敏反應，令她懷疑與剛剛進食的生豬肉有關。M小姐隨後在社交平台發文分享，店家隨後透過私訊聯絡她，表示可以日後補發一盒全新兩餸飯以作補償。

對此，M小姐認為店方的處理方式沒有作用，最重要是注重食物安全問題。她直言：「作為消費者，如果食到食品有衛生或安全問題，正常都無信心再食一次」。她指雖然未出現腹瀉、嘔吐或發燒等嚴重食物中毒徵狀，但鑑於進食未熟豬肉涉及嚴重食安問題，絕對不會前往領取該盒免費兩餸飯。

店員拒透露詳情

記者致電該分店查詢，店員莫先生表示，已就事件私下與客人溝通解決，目前不便透露詳情，而當日亦暫未收到其他客人關於生豬肉的投訴。記者已電郵至該涉事公司查詢，截至截稿前暫未獲回覆。M小姐表示，已經將相關生豬肉的食物照片和事發經過，提交予食環署跟進，希望避免有關事件再次發生。

《星島申訴王》隨即向食物環境衞生署查詢，該署回覆稱於7月21日接獲有關投訴後，已即時派員聯絡投訴人，並於同日及7月23日到事涉食物業處所進行兩次現場巡查，並審查食品製備流程，事涉處所的衞生情況尚屬良好，並已提醒有關食物業處所的負責人和員工，須時刻注意食物及環境衞生，確保出售的食物徹底煮熟，目前跟進仍然繼續當中除上述個案外。食環署並無接獲其他涉及涉事食店的同類投訴。

本港有家庭醫生指出，食用未經煮熟的豬肉存在極高的食安風險，包括：寄生蟲感染，或會引發嚴重的「囊蟲病」（Cysticercosis），導致頭痛、癲癇或視力受損。細菌性食物中毒，包括：沙門氏菌、大腸桿菌、李斯特菌、小腸結腸炎耶爾森氏菌，可能引發急性腸胃炎，出現嘔吐、劇烈腹痛、腹瀉（甚至血便）及高燒等症狀。對於孕婦、長者及免疫力較弱人士，李斯特菌更可能引發敗血症或腦膜炎。而根據食安中心資料，服食未完全煮熟的肉，的確有機會出現食物過敏，而蕁麻疹就是其中一種可能出現的反應。

大家外出用餐時有沒有遇過類似的食安問題呢？歡迎留言告訴我們。

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