星島申訴王 | 港女拒申請一人公屋被鬧蠢 真實個案分享：從19歲等到39歲終上樓

很多人都覺得，獲派公屋就是人生勝利組。本港有年輕女網民在社交平台發文指，指親友遊說她造假數以符合資格申請一人公屋單位，她不齒親友所為堅拒申請。究竟一人單位是否很難上樓？房屋署回覆查詢稱，一人申請個案正進一步下降，其中30歲以下非長者一人申請數目，過去10年由71,300宗下跌至29,500宗，顯示輪候隊伍正在消化中。而過去一年，就有約4,200個一人申請者成功上樓。

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該名女網民在帖文稱，跟親友飯局時，被長輩問及為何不申請公屋。她解釋，一人申請公屋單位，入息限額只有1.3萬多元，且隨時要輪候十多年，所以從沒有想過申請。

豈料親友遊說她可以從事以現金出糧的工作，以符合公屋申請的入息超額，更透露很多朋友用這方法攞公屋呃綜援，更指她蠢。她直斥長輩的想法十分不要得，認為會影響社會。不少網民都支持發帖網民，認為騙取社會資源的人十分貪心自私，又會影響到真正有需要人士的等候時間。

20年輪候終獲派公屋

究竟一人公屋單位要輪候多少年？今年42歲、不願上鏡的阿文（化名）向《星島申訴王》表示，當年他19歲中學畢業後，便聽從父母建議申請一人公屋單位，輪候期間一直做兼職炒散的工作。他強調沒有隱瞞收入，並指自己不是經常有工開，因此沒有超出入息限額。到39歲時，阿文終於成功上樓，獲派百多呎的公屋單位。阿文指出，自己學歷低，很難會找到有前途的工作，儲錢買樓上車機會渺茫，所以下定決心輪候公屋。

非長者1人申請數目 較最高位降逾4成

房屋署回覆《星島申訴王》查詢時稱，現時一人家庭的每月入息限額為13,230元，資產淨值限額為29.5萬元。若申請人為年滿60歲或以上的長者，資產淨值限額為59萬元。

房屋署指出，公屋平均輪候時間是指在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者（即家庭申請者及長者一人申請者）的輪候時間平均數，並不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者。截至2026年3月底，過去12個月入住傳統公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年。當中，長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。其中新界單位的平均輪候時間約為4年，較市區或擴展市區單位短逾一年半之多。

另外，房屋署指出，一人申請者的個案正進一步下降。在2026年3月底，約有81,100宗配額及計分制下的非長者一人申請，與最高位的143,700宗（截至2015年12月底）比較，大幅下降超過40%。其中，30歲以下的非長者一人申請的跌幅更為明顯，過去十年間由2016年3月底約71,300宗，下跌約60%至2026年3月底約29,500宗，清楚顯示公屋輪候隊伍正在消化中。而在在2025/26年度，約有4,200宗一人申請個案接受編配入住公屋。

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