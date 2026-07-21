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星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-21 HKT

「人情」到底應該封幾多？本港有新娘日前在社交平台投稿訴苦，指自己與丈夫在五星級酒店Rosewood（瑰麗酒店）擺酒，豈料一位平日愛「扮中產」的「好姊妹」，竟然只封了 $1,000 元人情，令她深感不忿，更猶豫應否直接向對方「追討差價」。《星島申訴王》訪問了婚禮策劃師 Kenson Wong，他指出坊間所講的「公價」或「市價」從來不是硬性規定，新人亦不應抱著「回本」或賺錢的心態來辦婚宴。 

豪擺五星級酒店  不滿姊妹淨封$1,000人情

涉事新娘在投稿中表示，她與丈夫在瑰麗酒店（Rosewood）舉辦婚宴，早於半年前已邀請該名「好姊妹」出席。她形容，對方平時外出用膳打卡，總愛表現出中產作風，豈料婚宴後點算人情，赫然發現對方僅封了兩張$500元紙幣，總額為$1,000元。

新娘極為不滿直斥：「Excuse me？依家2026啦，仲有人封$1000去五星級酒店飲？我哋per head成本都幾千啦！你封$1000即係要我貼錢請你食飯？」她更指，若對方手緊大可選擇不出席，但該名「好姊妹」不僅盛裝到場狂打卡，離開時更「擸走多盒Godiva回禮」，新娘直言：「吞唔落呢啖氣」，並猶豫應否直接發送收款鏈接以追討差價。  

網民直指新娘 做法「肉酸」

帖文隨之引發大量網民熱議。不少人指出，從未有規定要求賓客需為新人分擔婚宴成本，紛紛質疑：「咁在意成本，點解唔揀平啲嘅場地？」、「新人收支平衡關賓客咩事？」、「人哋抽時間嚟出席，仲要俾人情㗎」。

有網民認為事主不應向對方追討差價，此舉只會損害自身形象。既然新人選擇在Rosewood擺酒、並以Godiva作回禮，想必是注重體面之人，為區區數百元換來別人背後議論一生，最終只會輸掉風度與名聲。

更多精彩報道：包$1,200人情被新人追補$600「差價」 婚禮策劃師拆解2026年人情公價

婚禮策劃師：人情從來唔係「回本」工具

婚禮策劃師Kenson Wong表示，Rosewood雖屬香港頂級奢華酒店，但人情金額仍應以交情、經濟能力及真誠祝福為本，量力而行即可。他直言：「相熟閨蜜在乎的是出席陪伴，而非紅包厚薄。過分計較公價，只會令祝福變質成算計。」

Kenson續稱，婚宴開支各有不同，根本無法訂立「補差價」的統一標準。每家酒店、餐廳以至不同時段的收費均有差別，即使在同一場地，選用不同食材亦會影響成本。他強調，婚宴每個細節都是新人悉心為賓客準備的款待，實際開支僅新人自己最清楚，因此「難以用一個固定金額去衡量，宴客的核心是邀請親友分享喜悅，而非抱著回本或賺錢的心態來籌辦婚禮。」 

此外，Kenson不贊同為「人情公價」設立硬性框架。隨着現代婚禮形式日趨多元，如酒會、草地婚禮、跨國線上直播等，已打破傳統晚宴的固有模式，令所謂的「公價表」逐漸失去參考意義。他強調，婚禮的真正價值從來在於愛與分享，而非數字比拼。 

更多精彩報道：男家付7成首期承諾獨資供樓 準新娘想供樓換加名：沒有安全感

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