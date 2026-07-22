星島申訴王｜風筒抽濕機吸塵機好易壞？ 專家拆解常犯致命傷及保養攻略

電器是每個家庭的必需品，除了自然老化，人為因素也會令電器壽命縮短。《星島申訴王》發現，不少市民家中的電器壞了往往索性購買新電器，有深水埗電器維修店負責人表示，其實不少家電故障可以避免，他拆解了常犯的致命錯誤，只要日常懂得保養，電器壽命便可大大延長。

維修師傅：維修費用僅為售價三分一

不少市民表示，家中電器一旦損害便直接買新的。市民李小姐指風筒「因為經常吹，壞了會索性買新」；梁生和梁太則認為抽濕機「好像不用清理，只是倒水」，又指「香港人工太貴，拿去維修肯定覺得很不值」。

在深水埗開設電器維修店的「電池男」輝哥表示，壞了就買新的做法並不環保。他指如果選擇維修，費用大約相當於家電售價的三分之一，不想電器壞得快，日常使用就要懂得保養。輝哥分享了抽濕機、風筒和吸塵機三款常見家電的壞機原因和保養方法。

抽濕機：滿水時間變慢是警號

電池男家電維修店負責人輝哥指出，大部分抽濕機的滿水裝置容量大約是半升至一升左右，正常狀態下，如果開兩到三小時基本上便會水滿。若發現儲水容器滿水的情況變得很慢，可能要用到五至六個小時才滿，反映機器開始出現堵塞現象。

輝哥解釋，抽濕機運作時會產生大量塵蟎，積聚在散熱網的地方，從而令效能降低，要解決這個問題，用家可以拆開隔塵網，拿到浴室用強力淨化劑去做清潔。

除了日常清洗，抽濕機的擺放位置亦同樣重要。輝哥提醒，不要在密閉、空氣不流通的空間使用抽濕機，否則有機會令散熱不足，產生過熱現象。同時亦不要將抽濕機靠牆邊擺放，否則會阻礙散熱功能。

風筒：電線內斷最常見

風筒是維修率較高的電器之一，輝哥表示，最常見的問題是電源部分出現「內斷」。內斷現象多是因為用家將電線纏繞在機身導致屈曲，時間長了會令金屬和塑膠出現疲勞，構成安全隱患，有機會導致漏電甚至引發火災。他特別提醒，使用風筒時毛髮有機會透過吸氣孔被吸進去，產生淤塞阻力，可能會引致燒焦味甚至易燃現象。

另外，不少港人喜歡購買水貨風筒，但由於不同地區的電壓不同，電器亦容易損壞。輝哥解釋，大部分國內或外國地方的電器都是兩腳插頭，而香港的英標是三腳插頭，並有一條水線作安全保護。他舉例指，日本電器通常會配備一個逆變器（變壓器），但用家要留意功率是否匹配：「譬如它現在的功率，你開到最大的時候是三千伏，但是它的逆變器只有一千伏，你的功率大、它的逆變器小，它負荷不了的話，就會令你這件東西銷毀了。」

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吸塵機：毛髮卡住摩打最常見 濾網清洗後必須曬乾

至於吸塵機，輝哥指最常見的问题是摩打被毛髮卡死或損壞。他指出，第一個要關注的地方是吸頭，因為毛髮和頭髮很容易卡住摩打，令摩打負荷過重。他建議用家可以擰開螺絲拆解滾輪，清理積聚的毛髮。

此外，伸縮管亦是另一個容易忽略的位置。輝哥指伸縮管經常活動，金屬疲勞的話便有機會破裂或穿爛，用家應不時檢查。

最後，他提醒用家吸塵機的濾網雖然可以清洗，但洗完後必須徹底曬乾才可放回使用，有些用家習慣將污糟的零件拆出來用水清洗，但此舉並不建議：「當你一接觸到水的話，它這裏就會變硬。」最簡單的做法是拆出來拍打灰塵便可。

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