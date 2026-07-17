星島申訴王 | 不忿朋友網購波鞋被呃錢 歌手鍾雨璇旺角站智勇對質騙徒追回$1,600

網上購物騙案屢見不鮮，近日網上流傳一段短片，一名女子在旺角港鐵站與懷疑賣假波鞋的騙徒當面言辭交鋒，甚至拉扯對方背包以防逃走，引起網民熱烈討論。有網民指認出，片中的女子正是香港歌手鍾雨璇（Ophelia）。鍾雨璇接受《星島申訴王》訪問時透露，其友人早前因網購限量版波鞋而墮入騙局，損失1,600元。為了幫朋友討回金錢，她毅然「開新帳號」作誘餌，成功約出涉事騙徒並當場對質，最終成功為朋友追回1,600元損失。面對網民的質疑，她否認自導自演，強調只想為朋友追回損失。

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騙徒收款後即失聯

鍾雨璇接受訪問時表示，其友人於上月在網上看中一對炒價高達五千多元的限量版波鞋，但網上放售價僅1400元。她當時已再三勸告友人，直言價格太便宜應是網上騙局，警惕友人切勿受騙。然而，友人未有聽從勸阻，依然堅持交易。在原定交收當日，賣家突然聲稱需要加班，要求更改交易方式，改為先付款再以順豐寄出。

友人隨後按照指示，掃描對方提供的人民幣二維碼（QR Code）付款，折合港幣為1,630多元。豈料付款完成後，賣家隨即失去聯絡，這才驚覺受騙。

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「開新帳號」誘騙徒現身

事隔半個月，鍾雨璇建議朋友用全新帳號在網上搜尋，發現該名騙徒仍在出售同一款波鞋。鐘雨璇於是假扮買家與其接洽，並成功約定進行面交。

交易當天，雙方本約定下午四點見面。然而，騙徒再次使用相同伎倆，臨時改約五點半，不過這次他願意親自現身面交。鍾雨璇憶述，對方在見面前拒絕提供電話號碼，並詳細詢問其衣著，似乎是想藉此試探買家是男是女、身形是否魁梧等。

雙方一碰面，鍾雨璇立即舉起手機進行錄影，直斥對方出售假波鞋並涉嫌詐騙。騙徒見狀聲稱「聽不懂」並企圖逃走，鐘雨璇隨即拉住對方的背包阻截其去路。她嚴正質問對方：「你之前約我朋友面交沒出現，過數後又沒有寄波鞋給他！」

成功追回1,600元

在糾纏期間，該名騙徒企圖透過微信向同夥及主腦求助商討對策。鍾雨璇見狀，順水推舟向其謊稱相關部門已在調查其背後的假貨集團。騙徒聽後大為驚恐，態度隨即軟化，最終妥協退款。他一臉不甘地從袋中拿出一大疊500元和100元紙幣，當場數出1,600元退還給鍾雨璇。

鍾雨璇估計，該名男子身上攜有大量現金，可能只是詐騙集團的「送貨小艇」，負責在一天內不停送貨，相信已有多人受騙。她透露，雖然最初曾打算報警，但因當時時間緊迫，最終決定拿回款項後便作罷。

否認自導自演 網民指騙徒為慣犯

對於網上有聲音質疑此事件為「自導自演」，鍾雨璇直呼冤枉。她強調，自己完全沒料到對質影片會被旁人拍下並上傳至社交平台，她的初衷純粹是想幫朋友拿回被騙的錢財。

影片曝光後，隨即引發社會廣泛關注。不少網民指出該名騙徒是網購詐騙的慣犯，且網上還有不少其他苦主。雖然鍾雨璇此次憑藉智勇成功追回款項，並非每個受騙人士都能如此幸運。若遇到懷疑網上騙案，市民必須保持警惕。

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