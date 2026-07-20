星島申訴王｜ 騙徒冒充院舍主管邀外診 以抽佣誘騙代訂輪椅多間診所險中招

詐騙手法層出不窮，令人防不勝防。《星島申訴王》留意到有騙徒將目標瞄準中醫診所，假冒老人院主管以合作外展針灸服務為名，企圖誘騙診所代訂電動輪椅。多間中醫診所成為騙徒目標，其中一間涉事診所、祿鈞堂中醫診所主診醫師陳瑋祺憑藉敏銳警覺性及時識破騙局，更機智「反騙」對方，過程峰迴路轉。

外展合作邀請 初時未見異樣

涉事的陳醫師在社交平台講述自己的經歷，他指自家中醫診所透過WhatsApp接獲一名自稱「李主管」的男子查詢，對方聲稱自己在某老人院任職主管，希望邀請醫師到院舍，為院友提供外展針灸服務。

陳醫師表示，由於診所最近確實正在尋找老人院洽談合作，當時並未察覺異常：「呢件事對我哋中醫診所嚟講好正常，而且我哋最近又真係搵緊老人院做合作。」雙方初步商討後，雙方定下到院舍出診的日子。

隨著雙方溝通深入，可疑之處逐漸浮現。於出診前一日，陳醫師向對方查詢更多具體資料，豈料對方直至晚上9時才回覆。陳醫師翻查對方資料時發現，其最後上線時間令人可疑。陳醫師憶述，「當時我諗，唔通佢昨日放假？呢部係公司電話？」對方選擇在深夜回覆更令他生疑：「咁夜返，返夜班？如果返夜班，佢聽日可以中午係老人院等到我上門？」

騙局正式揭開 騙徒要求代訂輪椅

縱使疑點重重 ，陳醫師仍照原定計劃備妥物資，打算如期前往老人院。然而，就在臨出門前一刻，電話鈴聲響起，騙局正式拉開序幕。「陳醫師，李主管啊，你今日唔好咁早過去呀，我去咗九龍搵貨呀。」對方來電稱，院舍需要訂購碳纖維電動輪椅給長者，但因平時合作的供應商與院長鬧翻，要求陳醫師以診所名義代為訂購，並承諾每部抽取300元佣金。

陳醫師對佣金毫無興趣：「咁大筆數，你叫我同佢訂，個幾百蚊佣我無咩興趣喎，我淨係想做外展針灸咋。」他藉詞忙著推搪，但對方鍥而不捨多次來電催促。陳醫師最終直接致電該老人院查詢，獲悉該院根本沒有「李主管」此人，與院長溝通後，證實整件事屬詐騙。

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騙徒專揀中醫診所落手

陳醫師證實是騙案後，不再理會此事，豈料半小時後對方再度來電，追問訂購進度。 陳醫師忍無可忍決定反擊：「我問咗嗰間嘢啦，佢話佢哋無貨呀，不過我幫你搵到另一間，$7800就有部呀，佢哋有現貨，你OK的話你過數比我呀。」

對方聞言當場語塞，遲疑地回應：「哦……咁你send啲資料比我睇一睇呀。」陳醫師隨後在網上搜尋該款輪椅的相關資訊時，發現一年前已有社交平台帖文記載完全相同的詐騙手法，甚至連來電者亦疑似是同一名帶有口音的中年男子。

陳醫師將事件發布在社交平台後，隨即引來大量網民留言回應。不少同為中醫診所的業者表示，他們亦曾收到一模一樣的訊息，雖然對方的電話號碼、頭像及地址各有不同，但詐騙手法如出一轍，均是以代訂輪椅及復康用品為由，誘使商家上當。

涉事診所最終未有金錢損失，陳醫師希望藉自身經歷提醒同業及各界人士，面對任何合作邀請務必提高警覺，涉及金錢交易時應審慎核實對方身份，免墮騙局。

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