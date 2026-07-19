星島申訴王｜越南酒店恐怖經歷 男員工擅闖入房 港女春光乍洩 投訴無門

暑假開始，不少港人紛紛選擇外遊，但如果不幸遇到酒店營運不善，隨時令度假好心情化為烏有。有港女在Threads發文警世，指她日前與朋友入住越南河內某間酒店，正當她處於赤裸狀態時，一名酒店員工竟突然闖入房間。事主形容事件嚴重侵犯其私隱，事後向酒店多番交涉，酒店竟還要求事主不可張揚事件。最終事主據理力爭下，酒店才妥協全額退款，並刪除不合理條款。

事主稱赤裸下「畀人睇晒」 喊足一整晚

事主表示，當日下午辦理手續入住河內某酒店，進入房間後便去洗澡。事主洗澡後仍然赤裸時，一名酒店清潔職員在未經事主同意下，突然開門闖入房間。事主強調，當時房間早已按下「不准騷擾」燈，對於職員強行闖入已入住客房的行為，事主直斥是不可接受的安全與私隱漏洞，甚至認為此舉已涉嫌性騷擾。她在帖文中直言，對自己在赤裸情況下「畀人睇晒」感不忿，為此整晚落淚。

對於職員為何會手持房卡闖入，酒店方面事後解釋，該名職員是企圖進房取回前一位住客遺留的房卡，不知道已有人入住。不過事主隨後發現，該張遺留的房卡其實一早已被另一位清潔職員拿走，而事主更是在辦理登記入住後才拿回該張房卡。事主憤怒地指出，這反映酒店員工之間完全缺乏溝通，令顧客私隱毫無保障，實在令人難以接受。

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交涉3小時獲退款 酒店圖逼簽「揞口協議」

事主隨即向酒店管理層提出投訴和要求退款，惟過程相當艱辛。據事主透露，酒店起初態度強硬不願退款。雙方展開激烈爭拗後，事主說：「因為我堅持，我企喺度同佢拗咗三個鐘，先肯 full refund（全額退款）咋，否則報警」。

更令事主氣憤的是，酒店在處理退款時，竟拿出一份「揞口協議」。協議寫明事主必須確認「對酒店的處理和解決方案表示完全滿意」，並「同意不在Agoda（預定平台）或任何其他網絡平台發布或公開此事件的任何負面評論」。事主認為酒店企圖「揞口」，故拒絕接受有關條款。經過多番力爭，酒店最終才妥協，將該段霸王條文刪除。

根據事主的聊天記錄，涉事酒店事後向事主發訊息，確認已接受在預訂平台上的取消及退款申請，並有簡單道歉。惟酒店方面拒絕提供事件報告及書面道歉信，又表示：「關於你要求的報告，在調查後，所有關於我們員工的資訊，包括其工作日程及任何紀律處分均屬機密。我們很抱歉無法與你分享任何內部報告或資訊。但請放心，我們將對涉事員工採取嚴厲行動。」酒店更強調，「全額退款是我們能提供的最佳解決方案，我們已盡力協助。」。

事主受訪再爆料 酒店房間無法鎖門

《星島申訴王》聯絡該名女事主，透露更多細節。她指酒店房門並無任何內部門鎖，根本無法防止酒店職員憑卡闖入，但再次強調她有按「不准騷擾」燈。而事發時她剛剛洗澡，因此才會被無按門鐘下擅闖房間的男職員看到裸體，強調這是前台與房務部缺乏溝通的錯誤。她又透露與酒店的交涉並不順利，要強硬地據理力爭，才能令酒店承擔責任，令她與友人白白花費數小時，很多觀光行程都因此無法去到。

有關貼文一出，引起不少網民討論。有曾經前往越南旅遊的網民表示，類似情況屢見不鮮，並紛紛留言分享經驗。更有網民表示：「越南係咁㗎，做得幾差都唔會退錢」。

大家外出旅遊住宿時，是否有曾經類似遭遇的情況呢？歡迎留言討論。

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