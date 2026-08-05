星島申訴王｜懲教署「更生伙伴」嘉許禮 表揚187個機構人士支持更生工作 鼓勵社會各界助更生人士化為社會力量

較早前，懲教署舉辦第二屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮，嘉許一百八十七個非政府機構、慈善團體、商業機構、專上院校及支持更生工作的人士等，以表揚有關機構及人士過去兩年積極支持在囚及更生人士，並藉活動鼓勵社會各界踴躍參與成為「更生伙伴」和支持助更生工作。

懲教署的「更生伙伴」嘉許計劃旨在推動政、商、民合作，藉着凝聚不同社會資源，為更生人士重投社會提供支援。計劃通過嘉許不同機構及人士為「更生伙伴」，鼓勵更多社會持份者加入「助更生」行列，在社區宣揚「助更生」信息。計劃認可的「助更生」服務主要分為三類：就業、更生工作及提供捐助。

政務司副司長卓永興於典禮上致辭時指出，「更生伙伴」嘉許計劃持續凝聚社會各界的資源，攜手扶持更生人士重新出發，蛻變成為建設社會的力量，值得高度肯定和表揚。

他感謝各「更生伙伴」長期以來鼎力支持懲教署的更生工作，共同為在囚人士提供全面的更生服務。他期望各界繼續與懲教署保持緊密合作、團結一致，點亮更生人士的人生，共建更安穩、和諧、美好的社會。

新聞連結：透過訓練與社工跟進 培養團隊精神情緒管理 懲教署更生足球隊助學員重塑正向人生

政務司副司長卓永興鼓勵社會各界參與懲教署的更生工作。

保安局局長鄧炳強（中）於活動上，與一眾獲嘉許為「更生伙伴」的「友晴Teen使」藝人互動時坦言，他是第一位「友晴Teen使」，並走進院所鼓勵青少年在囚人士運用學到的餐飲技巧。

懲教署署長黃國興（中）感謝圓玄學院支持第二屆「更生伙伴」嘉許計劃頒獎典禮。

00後更生女生受惠就業服務重投社會

「00後」女生阿怡（化名）於2023年因暴動罪被判入教導所，於去年9月獲釋。阿怡受惠於懲教署與一「星級更生伙伴」合作提供的就業機會，順利重投社會。她坦言，在囚期間最擔心與社會脫節，更害怕求職時要填寫申請表上「案底」一欄，不知僱主會如何看待自己。

所幸，阿怡獲釋後透過懲教署「『招』『職』創未來」一條龍培訓計劃，成功獲配對一份助理會所主任的工作。她表示，會所經理在面試前已知悉她的背景，且在個人隱私保密上做得面面俱到。而同事們只把她當作普通新人看待，並悉心指導，讓她能毫無壓力地融入工作環境。

重獲新生的阿怡非常感謝懲教署和該「星級更生伙伴」的支持與接納。她坦言，薪酬並非首要考量，獲釋後能立刻獲聘，才是讓她踏實安心的關鍵。她說：「這份工作推動着我的生活和身邊人的關係。至少這工作給了我走出家門的動力，而不是讓我繼續困在家中，令我的人生停滯不前。」

「00後」更生女生阿怡（化名）（右二）分享，她如何受惠於懲教署與一「星級更生伙伴」合作提供的就業機會，獲釋後迅速就業。

就業、更生、捐助三管齊下助更生

說到為更生人士提供就業機會，以助他們重投社會，僱主的支持必不可少。中華電力有限公司於典禮上獲頒「星級更生伙伴」殊榮。中電學院校長張建中受訪時表示，更生人士的工作態度往往比一般人更積極。他說：「更生人士知道機會得來不易，他們普遍工作態度非常認真，有責任感。他們比其他人更加積極去改善自己、去尋求進步。」

而為在囚人士提供義務更生服務，協助他們在獲釋前裝備好自己，為重投社會做好準備亦是重要一環。關愛共融助更生協會主席夏中建代表協會領取「星級更生伙伴」獎座後表示，若在囚人士在服刑期間不獲協助，獲釋後有可能會再誤入歧途。他說協會會為在囚人士提供虛擬實景活動，除了希望他們得到心靈安慰，亦希望協助他們建立正確的人生觀。

懲教署亦嘉許關顧更生人士會為「星級更生伙伴」，以肯定他們透過慷慨捐助各類活動，對更生工作作出的貢獻。會長林偉森認為，計劃對更生人士及不同機構有很大意義，一來給予更生人士重生及融入社會的機會，二來讓機構有機會參與社會公益事務，可謂雙贏。

一名更生人士在院所服刑期間，受來自一「星級更生伙伴」的義工鼓勵，重拾吹奏色士風的興趣，更於院所中考獲演奏等級資格。圖示該名更生人士（前排右二）在典禮上吹奏色士風，並與懲教人員（前排右一）和義工（前排左一及二）進行音樂表演。