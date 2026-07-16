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星島申訴王｜港男呻拍拖「老奉埋單」 女友反擊：這是男人責任！

申訴熱話
更新時間：18:30 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-16 HKT

情侶交往的開銷使費由誰支付，容易成為雙方感情生變的導火線。近日有一位港男在社交平台發文，透露因為與女友就支付用餐費用，產生了分歧和爭執。他直言與女朋友的對話間，感到自己日常的付出白費、完全不被重視，心情非常無奈與挫敗。《星島申訴王》訪問了兩性關係專家曹祐謙，他提出雙方可協議「拍拖基金」，避免之後因使費起衝突。

港男在帖文中，透露自己與女友在金錢價值觀上出現嚴重分歧。他在交往初期因為伴侶是學生，故此由他支付大多數的使費，譬如會主動承擔昂貴的用餐費。惟隨着女朋友變為在職人士，而他現職工作又是夕陽行業，便提出日常外出消費時，二人輪流支付用餐費，讓他有機會儲蓄、增值自己。

不過當港男提出有關建議後，每次用餐或消費女友仍抱着「老奉」由他埋單的心態，或只願支付廉價的那一頓餐費。其女友還抱怨，身邊姊妹與男朋友一起用餐，完全毋須支付任何使費，質疑他把男人的責任，推卸在她身上。

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伴侶不體諒支出大　網民：此女應「放生」

港男的帖文引發網民熱烈討論，指出本地情侶在面對現實經濟壓力時甚為掙扎。有網民認為，雙方經濟狀況與金錢觀存在落差，「連生活日常最基本的事都要爭拗」，更呼籲事主暫時不要建立男女關係，考慮分手「放生」其現任女友；因為男女一旦交往，使費必然大增，要儲蓄非常艱難，需要另一半有共同理念，才可以經營下去。

兩性關係顧問曹祐謙表示，今次事件明顯是雙方期望出現落差，男女雙方曖昩及或交往一至兩個月時，較不計較願意付出。但隨着穩定下來，使費問題便浮現，所以要與伴侶溝通如何處理，減低雙方的期望落差。

他舉例，這種情況有數據化和人性化兩種方式處理。若情侶協議數據化處理，首要是坦誠公開大家的收入水平，衡量雙方在關係中的支出比例，或者直接建立「拍拖基金」，協議了每月增撥多少錢、花費多少錢，從而量入為出，可避免之後爭拗。

不過曹祐謙強調，交往始終不同商業項目，若雙方同意建立長遠關係，需要有「我們」的概念，大家攜手共同付出。

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