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星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-17 HKT

今年榴槤價格暴跌，全城掀起一股「榴槤熱潮」。《星島申訴王》留意到，不少市民指今年榴槤售價便宜抵食，部分越南貨更低至每個二、三十元，以往每磅動輒過百元的貓山王，現時最平只需40元磅。有果商表示，今年榴槤產量激增，市場供過於求，導致來貨價暴跌近9成，並分享實用貼士如何從外觀區分產地的秘訣。

產量供過於求  掀起「榴槤大海嘯」 

今年榴槤價格為何大幅下跌？專賣榴槤的「水果叔叔」創辦人鄧珺豪接受《星島申訴王》訪問時指出，最主要原因是產量供過於求。 馬來西亞和越南都有大規模增產，加上多了人種植榴槤，導致市場供應遠超需求。 他以馬來西亞貓山王為例解釋：「榴槤貴嘅時候，批發價接近80元一磅；現在平到唔使10元一磅嘅採購價，差別跌咗百分之九十，基本上係歷史新低。」

鄧珺豪指出，目前香港買到最平的榴槤是越南品種，最平每個只售30元。至於貓山王和黑刺這兩款貴價品種，以往在大眾市場賣得很貴，但現在價錢已回落至與馬來西亞、越南貨差不多。「呢兩種最平嘅我四十元（一磅）都有賣過，貴嘅都係六十多元（一磅）」。 

有市民受訪時表示，今年榴槤確實比往年便宜不少。林小姐表示，「上年百幾二百蚊都有，今年一百蚊多啲」；另外，晴小姐亦指，「以前馬來西亞榴槤要八十元一磅，現在六十元左右就有交易」。 

樹上熟vs樹下熟 

不同產地的榴槤，品質上都有區別。鄧珺豪解釋，越南、泰國、老撾屬於東南亞亞熱帶氣候，而馬來西亞則是雨季氣候，兩者根本是兩種不同的氣候和品種。 

他進一步指出：「越南及泰國有段時間好多雨水，有段時間好乾旱，只適合未熟前割果，採摘後在運輸途中催熟，永遠無樹上熟。馬來西亞就多數樹上熟。」他表示，「一個係樹上熟，一個係樹下熟，口感方面馬來西亞味道會更豐富。」 

果商教區分不同產地榴槤

消費者應如何從外觀上，區分榴槤是來自馬來西亞，還是泰國、越南呢？鄧珺豪教路，越南和泰國的榴槤很難分辨，主要看牌子或靠頂頭的柄和關節位去區別。

第一，看樹柄。馬來西亞品種的榴槤是從樹上自然掉下來的，柄位新鮮，關節位置拱起。果商拿馬來西亞榴槤舉例，「這個柄是在樹上掉下來，非常新鮮，有少少透明液體，是樹汁來的。」而越南、泰國品種是人工割下來的，柄位平整，關節位置沒有拱起，「因為在樹上割下來的，所以會平整。」

第二，看樹柄的關節。骨與骨之間的關節拱起了，拱起的就是（樹上）掉下來的；如果關節平整，就是割果。

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三個步驟判斷榴槤是否成熟 

除了分辨產地，果商還教了三個步驟去判斷榴槤是否成熟：

第一步：摸。摸一下皮是否軟身，如果軟身就代表成熟。

第二步：聞。用手按著刺來聞，聞一下有沒有榴槤味道，有香味就代表成熟。

第三步：搖。搖一下看看會否離殼，如果感覺到果肉與殼分離，就代表已經成熟。

果商鄧珺豪特別提醒，盡量避免買「爆口」的榴槤。如果一般看到這些爆了口就少買一點，因為衛生有機會出問題。

大家怎樣看今年榴槤大減價呢？歡迎在下面留言討論。

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