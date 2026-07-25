星島申訴王 | 健身教練疑高壓推銷代辦貸款 22歲女生借款13萬陷入財困

坊間不時出現涉及健身中心銷售手法的爭議。本港一名22歲、正就讀高級文憑的女生日前在社交平台發文，表示粉嶺一間健身中心的教練在推銷期間，積極游說並協助她從兩間財務公司借貸13萬元，當中10萬元用作購買健身課程。由於利息高昂，女生深陷財務困境，她在社交平台講述經歷後，獲健身中心以商討退款為由邀約到店內。女生聲稱雙方在房間內交涉時，她一度未能自行離開，並被要求刪除相關的網上帖文。該女生接受《星島申訴王》訪問時表示，現時已就事件向香港海關求助，希望跟進並取回相關款項。涉事健身室則暫時未有回應事件。

遇不良推銷 教練協助借貸13萬

涉事女生Cherry（化名）向《星島申訴王》表示，她去年初確診抑鬱症，並在12月底聽從朋友建議做運動改善情緒，於是前往粉嶺的一間健身中心查詢。她指，健身中心的教練主動推銷5萬元的課程，考慮到費用過高，她當場以經濟能力有限拒絕，但對方積極遊說她，並指可協助她處理借貸。

她憶述，當時數名教練先後向她游說，其中一名教練直接操作她的手機，分別向兩間財務公司「X」（簡稱）及「W」（簡稱）申請了6.9萬元及6萬元的貸款。該名教練亦向她建議，因「W」公司的利息較高，可先提取「X」公司的6.9萬元貸款，其中5萬元購買課程，餘下的則做她的後備資金。

Cherry形容，自己被數名教練輪流遊說後，「迷迷糊糊聽從指示」，由於借貸金額較大，銀行未能直接轉帳到健身中心的銀行賬戶，該名教練甚至陪同她到樓下的銀行櫃員機，指導她以手機二維碼提取6.9萬元借貸款項，再著她付款5萬元購買健身課程。

店方提議協助「清數」 女生再提取貸款

Cherry表示，價值5萬元的課程上了約10堂，每堂包含一小時打拳，以及一小時使用聲稱可「減內臟脂肪」的儀器。期間她曾被儀器灼傷，教練當時聲稱是「正常反應」，惟事隔多月傷疤仍未消退。她又指，自開課後涉事教練的態度便明顯轉變，開始迴避她對已付款項及課堂詳情的查詢。

至今年7月初，Cherry提出更換教練，卻突然被告知其購買的5萬元課堂已經完結，教練再趁機遊說她再購買5萬元的新課程。面對新學期的學費及原本6.9萬元的還款壓力，Cherry猶豫不決，她稱當時健身中心聲稱可介紹朋友協助她「清數」，但前提是需要將從「W」公司借出但未提取的6萬元貸款全數取出，並用其中5萬元購買新課程。

Cherry表示在壓力下聽從建議，惟完成交易數天後，健身中心稱未能成功協助處理原有債務。目前兩筆貸款本金達12.9萬元，其中「W」公司的貸款利息較高，每月還款額逾3,400元，當中本金佔約1,661元，利息佔約1,750元，令她深陷財務困境。

交涉期間感無法離開被求刪文

Cherry覺得事有蹊蹺，致電防騙熱線了解後，決定向海關求助，並於7月11日在社交平台公開事件經過。當晚深夜，涉事健身中心以商討退款為由，邀約Cherry及其朋友到店內。

Cherry指，店員將她們帶入房間後未有討論退款，而是強調公司對事件不知情。她稱交涉期間，健身中心有人站在房門位置，令她們感覺難以離開，期間更被要求刪去網上帖文，她無奈下將文章設定為隱藏後順利離開。

事後，該健身中心曾表示會於7月13日先退還第二筆約5萬元款項，至於第一筆款項則需「再作了解」，並提議雙方於同日到店內傾談。Cherry向對方表明，除非對方以書面明確承諾全額退款並承擔貸款利息，以及提供退款協議書副本，否則不會出席面談。其後店方未有再作回覆。

事主拒絕只接受部分退款

《星島申訴王》記者曾致電該健身中心查詢，店舖員工表示負責人不在而未有回應。店方其後透過通訊軟件回覆Cherry，表示翻查閉路電視後，認為7月初的銷售過程「未發現有違規情況」，但為「保障顧客」及「維持良好關係」，願意作特別個案處理，退還該筆50,400元的課程款項，並稱會進行內部調查跟進去年的收費。

Cherry表示不接受有關方案。她指出相關事件涉及不良銷售手法，並認為有關職員的行為有機會觸犯相關法例，已向海關申報事件。《星島申訴王》記者曾再次詢問涉事健身中心，但不獲回覆。

專家拆解 學生兼職可借到月薪10倍

記者諮詢了吳欣澤執業會計師及其團隊，對於不少人認為事主只是學生，理論上貸款額應該只能達到2萬元，但吳會計師指，因為事主有兼職，一般銀行及財務公司可以借到月薪10倍，更有財務公司會提供免入息審批，並基於客人之前信貸報告良好，會批出較高的金額。

團隊解釋，這類「免文件審批」的貸款，年利率最高可達48%，並常採用「循環貸款」模式，類似信用卡的最低還款額（Min Pay）。借款人每月支付的「最低還款額」，絕大部分甚至全部都只是利息，本金幾乎沒有減少。雖然感覺每月還款輕鬆，但實際上債務本金絲毫不動，導致利息不斷累積，長期深陷債務泥潭。

吳會計師強調，追討款項的核心在於能否證明健身公司的銷售過程存在問題。若事主想要證明健身公司銷售不當，必須集中證據，證明健身中心的行為構成《商品說明條例》中的「威嚇性營商行為」或「誤導性遺漏」，才有力向健身中心追討。

會計師團隊建議，長遠而言，待事主畢業並找到全職工作後，可嘗試向傳統銀行申請「結餘轉戶」貸款。這種貸款能以較低的利息，一次性清還所有高息的財務公司欠款，再以較合理的利率分期攤還給銀行，從而減輕每月還款壓力。