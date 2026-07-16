星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！

樓契等同物業產權的證明，一定要妥善保存。有網民在社交平台出帖稱，本計劃還清樓宇按揭，但遭父母反對，原因頗為特殊，就是想銀行代為保管！有律師向《星島申訴王》透露，業主如遺失樓契，雖然可從田土廳勾回「核證副本」（certified true copy）以證身分，但日後賣樓有可能被壓價。

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出帖的樓主透露，由於父母將會給他一大筆款項，所以計劃一次過還清樓宇按揭貸款，以節省利息支出。父母知道後，不太同意樓主這樣做，建議他不要還清所有樓按給銀行，一定要還剩少少，繼續每月還款。父母向樓主解釋，若果還清所有按揭貸款，便可「贖契」，到時樓主便要自己保管樓契。

網民勸存放銀行 免遺失影響買賣

樓主又說，身邊很多正在供樓的朋友都有同樣情況，明明有足夠存款，可以一筆過還清樓按，但都選擇只還大部份貸款，不會還清全部。樓主強調自己不懂投資理財，亦不明白為何不可以自己保管樓契。

這個關於怎樣保管樓契的帖文，在網上火速發酵。不用20小時，已超過55萬人次檢閱，逾4000次分享，引起網民熱烈討論。大多數網民都認為不要將樓契存放在家中，「傻啦，大把人供斷層樓都去錢銀按返少少，就係唔想樓契keep係自己度，有咩事你層樓就賣唔到，租個保險箱都要錢，緊係按係銀行最穩陣！」、「千萬唔好自己keep樓契，樓契唔係一張紙，隨時係幾箱紙，你少咁一張都會影響買賣。」、「樓契係你層樓最重要資產，唔見左，有損壞，你層摟都要打拆賣。」

《星島申訴王》就事件訪問了曹希聖律師，他說業主要售賣單位，就得向買家提供樓契證明。如果業主遺失了樓契，是否代表失去業權呢？曹律師指出，業主仍可以透過宣誓，取得遺失樓契的聲明書後，向田土廳勾回「核證副本」（certified true copy），亦能證實擁有該單位業權。

曹律師又表示，業主取回樓契的「核證副本」後，賣樓時一般對樓價影響不大，但亦有機會被準買家以不是正本為由乘機壓價，很視乎當時交易情況。曹律師建議業主，最好將樓契存放在銀行，以免遺失後帶來麻煩。

大家是否認同刻意不還清按揭、讓銀行代管樓契的做法？若樓契在手，您又會如何保管，歡迎留言告知。

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