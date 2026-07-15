星島申訴王｜Gen Z請病假拒覆工作進度 上司嬲爆：仲日日怨無得升職加薪

打工仔請病假合情合理，但病假期間是否需要匯報工作進度？也要匯報進度？這是不少上班族都會遇到的難題。《星島申訴王》留意到，有主管在社交平台發帖訴苦，指一名Gen Z（「Z世代」）員工早上突然臨時請病假，不但沒有交接手上的緊急項目，發訊息追問進度也只換來冷淡回覆，令一名00後下屬更反駁「放病假仲要跟進先奇怪」。該名主管嬲到出帖文狂轟：「病啫，唔係死咗呀嘛！」帖文一出即惹來網民熱議，再度引發兩代人對「責任心」的激烈討論。

上司火滾控訴Gen Z請病假零交代

該名主管日前在討論區發文，開頭便怒斥：「依家啲Gen Z同00後真係一啲責任感都冇！」她表示，有位年輕同事臨時請病假，但手上有個緊急項目完全沒有交代進度，連文件也沒有留下。她發信息追問，對方只隨意回覆了一句「對不起，今日請了病假」。她越講越勞氣：「病啫，你唔係死咗吖嘛？手頭上啲嘢去到邊，用一分鐘打幾隻字或者錄音交代聲好難？」

由於項目緊急，該名主管打算找其他同事接手工作時，其中一名00後下當面反駁：「吓？放病假有跟進先奇怪呀？」她形容聽後更加怒火中燒，憶述自己年輕時的工作態度：「病都係啪兩粒藥，繼續攬住部電腦覆客跟進度」。她批評新一代連基本的交代都做不到，毫無責任心，卻每天埋怨沒有升職加薪的機會。

帖文迅速掀起網民兩極討論。一方認為病假期間本就無義務處理公司事務，留言如「如果要做嘢佢請病假做乜？」 、「覆到就唔洗請病假」、「應你sorry已經好俾面」 等，甚至有網民直指是上司不懂應變，既然是緊急文件，為何不親自處理或有其他同事共同跟進，「一個同事SL一日就冧檔？ 」；另一方面，亦有部分網民力挺事主，認為「手頭上有野跟緊，起碼都要單聲」、「交代一句都唔係好過份，叫做有責任心 」。

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企業培訓師：拆解職場「道理vs道義」之爭

《半宅職薯》企業培訓師Alex則認為，今次事件本質上是職場中典型的「期望落差」衝突，上級將自己當年「病都攬住部laptop覆客」的超水準表現，視為基本標準，強加於只想安穩工作的年輕世代身上。Alex續稱，即使回到十多年前，這種帶病堅持工作的行為，也是遠超一般員工責任的高道義表現，而這正正解釋了為何涉事主管今天能晉升管理層。

同時，Alex認為從法律角度而言，病假員工無義務處理公務，不回覆完全合理。然而職場不僅講道理，更講「道義」，正如上級平日是否關心下屬、犯錯時是否願意維護、是否樂於分享經驗，簡單而言就是「平時點對人，今日點對返你」。

Alex最後建議管理層應預先建立替補機制，確保任何人臨時缺勤都有即時補位方案，甚至上級自己也能落場跟進。他分析，從今次事件可見，上級並無預先準備，以致出事時束手無策。他認為，事件核心與世代無關，而是關乎個人態度，要從根本解決，上級需做好三件事：建立交情、設立替補機制、加強進度追蹤。

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