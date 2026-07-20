星島申訴王｜情傷老闆「下海 」 出租叔叔渡眾生？

近日有位80後男士，在澳門推出「出租叔叔 」服務，雖然帖文明言只陪聊天，絕無色情成分，但不少人仍覺得「那與兼職男友（PTBF）有何分別」、「即是日本牛郎吧」、「要找都找弟弟吧」。《星島申訴王》記者前往澳門，並成功尋獲「叔叔」進行獨家專訪。

澳門出租叔叔Jacky（化名），今年6月發布「出租大叔」服務後，旋即引來廣泛關注。他接受《星島申訴王》訪問時表示，自言人到中年，無論感情、工作乃至人生都有豐富經歷，包括曾有5段感情經歷，亦先後在不同機構工作5至6個崗位，直至現在在澳門經營一家零售店舖，所以深信自己有能力陪伴不同人，讓他們盡訴心中情。

他表示自己發展出租大叔的生意，是因為在店裹經常遇到一些澳門和香港客人，因為工作關係聚少離多，總是收藏了很多心事不敢與家人傾訴。他認為既然在店裹每天都聆聽不少客人心事，便參考日本的出租資訊，提供時鐘出租形式的陪伴服務，令大家減低孤獨感。

其他相關文章：市道求突破 男色經濟圈抬頭 港女食飯飲酒 加送壁咚公主抱

開展服務這一個月以來，Jacky大約與20位客人外出，年齡由25至45歲不等。有些人是因為工作生活壓力，想聊天吐苦水；有些人是因為伴侶出軌分手，想找人傾訴和陪伴。而他對於出軌的個案最有經驗，因為自己也是過來人。

他指，數年前偷看當時女朋友的手機，知道她喜歡了另一個人。他與她對質時，對方不但直認不違，還表示對他已沒有感覺，要與他分手。他當下打擊極大，因為他們交往了很長時間、預備結婚，而他亦已安排了求婚、結婚的事。這次被背叛經歷，令他有非常深刻的感受。如今他定位自己是一位同行者、陪伴者；是助人、亦是自助，希望透過安慰不同人，安撫過去心碎的自己。

接待客人有兩不做 杜絕色情成份

Jacky所飾演的陪伴者，除了與客人傾心事、吃飯、唱歌、散步、接載他們出入等，還有一項比較特別的服務，便是與客人到前男友住所拿回物品。他指：「一個女生上去前度家中可能怕尷尬，可能想旁邊有位成熟的人陪着她。其實我沒有入屋，我只在外面等。」

而他強調「不入屋」，目的是杜絕所有色情成分或者瓜田李下的情況。他指：「譬如我入屋有甚麼事，譬如你說我非禮、我都百口莫辯。」所以他在澳門從事出租叔叔的服務，第一不去私人地方、第二不會有身體接觸。

其他相關文章：蒙面肌肉男化身「真人版打小人 」 500元任打半小時提供情緒價值

澳門出租大叔時薪80澳門元（約80港元），日本出租大叔時薪大概1000日圓（約50港元）。他認為價錢不可以太便宜，因為門檻低會吸引很多奇怪的人，例如早前有人提出幫忙搬家、收拾東西等等。他希望出租大叔的作用，是陪伴大家生活。

不過澳門街地方小，Jacky為了保密身分，出發前會先與客人統一口徑，例如指二人為誼兄妹、同事等等，即使偶遇其他人也不易被揭穿。而在未來，他還想壯大這門「出租叔叔生意」，計劃招募更多年約40歲的叔叔，加入服務。

你們對於這類「出租叔叔」，有甚麼看法？歡迎留言討論。