星島申訴王｜狗隻允許進入食肆 主人用餐廳餐具餵食愛犬惹熱議

政府自7月9日起推動「寵物友善場所」政策，食環署依新修訂的《食物業規例》，容許狗隻進入合資格食肆，讓寵物主人與愛犬一同用餐。然而，新措施上路後，《星島申訴王》發現，社交平台上湧現大量網民分享狗主的不當舉止，包括人狗共用餐具、犬隻直接舔食餐盤，以及讓寵物坐上供顧客使用的座椅等，引發其他用餐者不滿，憂慮衍生環境與飲食衛生問題。

狗主放任愛犬用餐廳餐具

政策生效首日，社交平台上隨即湧現大量食客親身目擊的現場實況。有網民發文指，鄰桌顧客竟以人類專用的餐具直接餵飼犬隻；更有照片顯示，有人將餐廳提供的飯碗直接置於地上，讓狗隻埋頭進食，令人質疑食肆的餐具管理是否出現漏洞。

其次，不少狗主未有將寵物安頓於專用寵物車或籠內，反而任由狗隻直接坐上供顧客使用的座椅。此舉旋即引發其他食客不滿，有網民批評：「暫且不談部分人士對狗毛過敏，單是狗隻四處走動、隨處嗅聞與舔舐地面及桌腳，之後再坐回椅子上，不會造成細菌交叉感染，甚至携帶狗蝨等問題嗎？」

除此之外，不少狗主亦在社交平台上分享攜帶愛犬進入餐廳用餐的親身經歷。從他們發布的照片中可見，部分狗主直接將餐廳供應的餐盤與飲品置於犬隻面前，任由其直接舔食，此舉引起公眾對衛生的憂慮。儘管不少食肆已清楚張貼告示，明文規定如「須自備寵物專用食具」、「嚴禁犬隻登上餐桌」等條款，惟有部分攜狗顧客未予遵守。

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愛護動物協會導師教路： 自備餐具、冷靜先入座、便溺即清理

《星島申訴王》就攜帶寵物進入食肆一事， 向香港愛護動物協會查詢相關意見。香港愛護動物協會高級行為支援導師（行為及訓練）梁雪萍表示，狗主不應讓狗隻使用餐廳的可重用餐具。根據食環署指引，餐廳不得容許狗隻使用可重用餐具，以避免人狗食物及餐具混用，減低衛生風險。因此，狗主應自備狗碗、飲水及食物器皿，若餐廳希望提供狗狗食物，應按指引提供預先包裝食品，或考慮使用木製、紙製等即棄餐具。

另外，狗主應時刻留意狗隻的情緒變化。由於餐廳環境複雜，充滿人潮、食物氣味及各種聲音，容易令狗狗緊張。出門前可帶備狗狗慣用的毛毯，以熟悉氣味安撫情緒；若無法平靜，可先帶狗狗離開餐廳到外面走走，讓牠聞嗅環境、冷靜後再返回；若情況未改善，為免狗狗過度不安，應將食物打包帶走，離開餐廳範圍。她特別提醒，從未外出的狗狗不宜首次就帶到餐廳，應循序漸進適應不同環境。

最後，關於排泄問題，狗主帶狗隻出門前應先讓牠如廁，確保進入餐廳前已排洩，並在入內前讓牠在附近聞嗅、穩定情緒。若狗狗不習慣陌生環境，應盡量縮短逗留時間。萬一狗狗在餐廳內排泄，狗主應即時徹底清潔消毒，第一時間通知店員，主動處理，並按餐廳指定的清潔流程配合安排。

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