星島申訴王 | 兒子被波波池暗處割傷膝蓋 港媽投訴主辦方安全意識薄弱

位於啟德郵輪碼頭一個大型沉浸式親子展覽，自6月底開幕以來吸引大量家庭客群，惟近日接連被數名家長於社交平台Threads公開批評，場地存在安全隱患，導致有幼童撞傷，造成磨損表皮流血。不少家長指出，現場環境燈光不足，警告標示不夠醒目，如同虛設，地面設計危險、職員應變緩慢且態度冷漠，在孩童受傷時甚至未有提供基本急救處理。涉事展覽暫時未有回覆。

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遊樂場地被指危機四伏

港媽K小姐表示，其兒子在一個布滿大量粉色巨型氣球的房間內，因視線完全被氣球遮擋，未能察覺裝飾柱底部實為堅硬的四角石質底座，直接撞擊導致雙膝受傷流血。K小姐強調當時多名家長在旁監看，惟全場所有人士均不知悉該柱底存在如此危險，而現場並無任何告示或工作人員駐守。

此外，亦有另一名家長發帖文表示，此事並非單一事件，其幼子在一個燈光昏暗、設有高低級差的泡泡區域跌倒時，皮膚接觸地面後即被磨去表層皮膚而流血，她親手觸摸地面後形容其質地屬於會磨損皮膚的程度，對嬰幼兒而言猶如砂紙，看到兒子雙腳破皮流血，十分內疚和痛心。

不少網民總結出該場地的危機伏位。第一，房間內以大量充氣氣球營造夢幻效果，卻忽略了柱底尖銳或堅硬結構可能造成的撞擊風險，且未設置軟墊或圍欄作物理隔離。此外，地面採用極粗糙材質、波波池階梯被完全遮蓋、設施尖角裸露等，均對幼童構成威脅；第二，現場「小心碰撞」等警告標示不夠醒目，環境燈光嚴重不足；第三，現場未能即時提供具急救資格之當值人員。

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主辦方被抨危機意識薄弱

最令K小姐感到氣憤的是，在意外發生後，她即時帶同受傷兒子前往接待處求助，豈料接待處職員表現冷漠，未有主動關心傷勢或了解事發經過。職員僅提供急救箱並置於桌面，當被問及能否協助處理傷口時，對方回應稱因未持有急救證書，故不會為傷者進行處理。

K小姐經多次詢問後，職員才聯絡主管到場。惟該名外籍主管到場後，態度輕蔑，並以英語與事主溝通，態度欠佳。當時該名主管出面交涉，「我們的設施獲政府審批，有需要就去醫院或診所，到時將收據電郵給我們就可以。其實小朋友經常跌倒，就算在其他地方也一樣」。其推卸責任的言論令K小姐深感失望和不忿。

K小姐不滿主辦方的處理方式，適逢現場已有警員處理另一宗案件，警方隨即協助記錄並立案，列為民事事件處理。報警備案後，該名外籍主管與本地職員的態度出現明顯轉變，頻頻道歉，甚至取出兩隻膠鴨玩具安撫幼童，最終亦留下聯絡電郵，表示願意後續退款或賠償事宜。K小姐坦言，若非警方介入，主辦方恐怕不會展現積極處理的態度。

K小姐最後補充表示，她陪同兒子就醫清洗傷口，醫生經評估後，因擔心傷及骨骼，已開立轉介信安排接受X光檢查，並囑咐家長於未來數天要密切觀察情況。

《星島申訴王》就此事及後續改進事宜，向主辦單位Bubble Planet Experience查詢，截稿前尚未回覆。

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