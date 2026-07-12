星島申訴王｜不滿奶奶「諸多藉口」拒湊孫 新抱怒轟：每個月俾1萬蚊家用

婆媳關係向來是不少家庭難解的習題。近日，有港媽在網上發文大吐苦水，大呻奶奶雖然與自己住得近，兼且每月收足一萬元家用，但對湊孫一事卻諸多推搪。相反，港媽的親生母親即使住得遠，卻願意長途跋涉前來幫忙，甚至幾乎一力承擔所有照顧工作。帖文隨即引發網民熱議，惟不少人留言反駁，直指「老人家根本無義務幫手湊孫」。

新抱呻奶奶「無全天候」凑孫

該名港媽在社交平台分享，家中育有兩名分別3歲多及1歲多的年幼孩子，因母親住得較遠，為方便幫忙照顧小朋友，其母每星期有五晚會在其家中留宿。然而，同住附近的奶奶卻未有積極分擔湊孫責任，反而經常以「屋企有雜務要搞」、「個女要人陪食飯」等為由走開，甚至幾乎日日返自己屋企燒香。最令事主不滿的是，奶奶經常「報更」表示要返工，將兩名孩子丟低給婆婆照顧。

她在帖文中怒斥：「大佬，婆婆過嚟係幫手，唔係俾你推晒啲責任去佢度！」她認為，既然奶奶應承湊孫，就應該全心全意去做，而非「揀擇」幫手。她又強調，家用已給予充足，一萬元用於買餸理應有突，其餘奶粉、尿片及水電煤等開支，一概由她與丈夫負責。

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網民：長者無義務湊孫

該則帖文迅速在網絡上掀起熱議，留言區意見紛陳。一方觀點認為，養育子女始終是父母的根本責任，長輩願意幫忙，本屬額外恩惠，而非理所當然的義務。不少網民直言：「點解你覺得老人家就一定要幫手凑？」、「嫲嫲幫手凑係人情，唔係老奉！」、「自己生，唔該自己凑」，譴責父母將照顧孩子的重擔，全盤推卸予年邁長輩，忽視了他們亦應有生活自由的權利。

與此同時，另一焦點落在家用上。帖文中提及，奶奶平日不僅要照料兩名幼童，更要兼顧買餸煮飯等日常家務，而每月獲得的家用僅為一萬港元。此數字引發大量網民質疑，認為與付出嚴重不成正比，「凑兩個仲要買埋餸先得1萬？」「用炒散段鐘計最低工資都$9000/月」。更有網民細算，現時物價高漲，單是每日買餸錢已所佔不菲，這種安排既不尊重長輩的辛勞，也漠視了她們體力與時間的雙重付出。

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