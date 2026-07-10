星島申訴王｜「國安號」巴士巡迴全港走入社區 路線編號巧妙融合國安熱線6271 7171

為慶祝香港特區成立29周年暨《香港國安法》實施6周年，警務處國家安全處（國安處）策劃並推出「國安號」巴士巡迴全港宣傳活動。5輛披上國安主題拉花的九巴雙層巴士今年7月展開為期約一個月的宣傳活動，以流動方式走入社區傳遞「國家安全與生活息息相關」的信息，獲學生及巿民盛讚做法新穎、別出心裁。

「國安號」巴士已於7月起至7月28日，展開為期約一個月的全港宣傳活動，五架有國安拉花的九巴雙層巴士，將於6號、271號、7號及171號四條行車線游走港九新界，而這些路線編號經巧妙排列，剛好與警務處國家安全處舉報熱線 6271 7171吻合，正好讓巿民乘搭或遇上國安號巴士時，牢牢記下這條與市民攜手維護國安的重要聯絡方法。

為鼓勵市民參與，活動期間舉辦「巴士打卡」互動。市民只需成功拍攝任何一輛主題巴士，並於香港警察 Facebook 指定貼文下回覆，加入「#國家安全」及「#香港國安法」標籤，每日首100名符合資格的參加者即可獲贈精美紀念品。

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啟動禮九龍灣九巴車廠舉行 學生實地參觀

警方日前於九巴九龍灣車廠舉行啟動禮，由警務處國安處處長江學禮及警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓主持，活動邀請了早前參與「NStudio 同心‧共創‧護國安」計劃書比賽的得獎學生出席，場面熱鬧。

一班學生其後在郭Sir陪同下參觀車廠，了解巴士日常運作及智能管理系統，包括電動巴士充電及維修、能源管理系統、化學廢物分類及回收設施，以及巴士營運辦公室及緊急事件處理等。

郭嘉銓表示，國家安全就如同巿民日常乘搭公共交通工具一樣，與生活息息相關，他期望透過市民參與巴士打卡的活動，深刻記住國安舉報熱線6271 7171，同時帶動國家安全人人有責的信息。

而國安處安排參與「NStudio 同心‧共創‧護國安」計劃書比賽的得獎學生團隊參觀九巴車廠，郭Sir期望學生領悟總體國家安全觀20個領域裏面其中社會安全和資源安全的重要性。他強調，穩定可靠的公共運輸服務是維持社會秩序的關鍵，而巴士公司廣泛應用太陽能及電動車等綠色科技，正好能讓學生增長見識，掌握總體國家安全觀在不同範疇的實踐。

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學生體會資源安全 感受社會穩步發展

同學參觀過後各有體會，其中旅港開平商會學校中三生梁衍晴從車廠見識到車胎和洗車水循環再用，與國家採取環保措施節省資源互相呼應，深刻體會到資源安全與日常生活息息相關。

棉紡會中學中四同學江依潔與陳秋彤分別指，《香港國安法》就如穿梭在社區的巴士一樣隨處可感，國安號巴士宣傳正好見證了國安法實施六年來，香港政治環境轉趨穩定，令她們更明白維護國家安全的重要性。