星島申訴王 | 深水埗公屋戶長期囤物走廊 揭曾拍電影又多次鬧企跳 房署已清理兼找社工跟進

深水埗富昌邨一位公屋戶主，長期將大量網購包裹堆滿單位內外，令公屋走廊淪為「私人貨倉」，影響環境衛生之餘，阻礙居民出入，對走火安全構成重大威脅。《星島申訴王》日前收到報料後發現，涉事住戶原名郭繼宗（宗哥），曾經在兩套港產片擔任臨時演員，本身有嚴重囤物癖。《星島頭條》經跟進後，房署表示日前已完成清理有關走廊，並尋求社工跟進該住戶個案。

曾於《喜劇之王》反串飾演學生妹

深水埗富昌邨富盛樓一個公屋單位走廊，長期堆放數以百計的網購包裹，種類包羅萬有，涵蓋食品、玩具、衣物及日用品等，幾乎堵塞整條走廊，有坐輪椅的長者難以通過。亦有網民質疑包裹數量過多，有偷竊的嫌疑。

《星島申訴王》日前上門調查後，發現涉事戶主為58歲的郭先生，街坊慣稱其為「宗哥」。宗哥曾於港產電影《喜劇之王》中反串飾演學生妹，且在《我要做Model》中飾演應徵者，屬臨時演員出身，亦曾報稱從事攝影工作。此外，宗哥有25宗盜竊案底，2017年曾因盜竊貓糧及電芯被判囚25星期。不過宗哥向記者否認近期堆放的物品是偷竊而來，並出示網購記錄。

正跟進個案的房委會委員、立法會議員梁文廣向《星島》指，有向房署了解事件，引述房署回應指已於7月4日到場清理走廊雜物，現時每日到場巡查數次，並無發現雜物，經初步了解，單位內大部份都是網購及未拆封的物品，暫時未見有衞生問題。房署亦已聯絡社署，稍後會連同社工上門家訪。

梁文廣今早（9日）亦派人到現場了解，可見涉事走廊現時雜物已清理。

對於公屋住戶囤積問題，梁文廣則表示，囤積雜物問題在本港多個公共屋邨常見，像宗哥這類個案，即使清理後，往往短期內故態復萌，背後多涉及心理或行為習慣因素。因此，現階段應為宗哥提供系統性評估、輔導及治療，解開其心結，才能真正對症下藥。

涉事公屋戶主當臨時演員劇照

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邨內著名「麻煩友」 平日待人友善惟囤物癖嚴重

據了解，宗哥平時為人友善，待鄰居有禮，亦會與小朋友分享玩具、向街坊派禮物，頗受家長歡迎。然而其有嚴重囤物癖，一旦要清理其物品，反應會極大。翻查資料，宗哥過去曾多次鬧出企跳、聲稱「開石油氣」等事件，起因都是有人要清理其物品。據悉，其在邨內亦是知名「麻煩友」，房署對其亦頗為頭痛。

宗哥周四致電《星島》記者，經報道後，走廊清理問題已經解決，已有不少街坊前來取走物品，現時剩餘數量已不多，並在房署工作人員的幫助下，放在垃圾房處理。

房屋署回覆《星島申訴王》，表示十分關注屋邨公眾地方的環境衞生，根據「屋邨管理扣分制」（扣分制），租戶如放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方，造成阻塞或妨礙清潔工作，可被發出書面警告，在兩年內再犯會被扣7分。如租戶在兩年內被扣滿16分，其租約會被終止。

就個案涉及一名有特別需要的住戶，富昌邨屋邨辦事處（辦事處）人員自2012年起，於日常巡查期間曾偶爾發現有關住戶在其位於富誠樓的單位樓層走廊擺放雜物，每次均會耐心向其講解觸犯扣分制的嚴重後果及作出勸喻，有關住戶除了分別於2015年及2019年獲發書面警告外，一般均會在人員勸喻後將雜物移走，由於該住戶是一名有特別需要的人士，辦事處當時已在得到他本人同意之下將其個案轉介相關社福機構及醫院管理局，以便向他提供更專業的協助。自2019年以後，辦事處再沒有有關該住戶於走廊放置雜物的記錄或投訴。

直至今年7月2日，辦事處再接獲相關投訴，隨即派員到場跟進，發現有關住戶在樓層走廊擺放雜物，遂按扣分制向他發出書面警告。經辦事處職員勸喻及協助後，所有雜物均已於7月4日完成清理。辦事處其後一直密切監察情況，至今並沒有在相關走廊上發現雜物。在住戶同意下，辦事處已將個案轉介社會福利署提供協助。辦事處會繼續加強巡查工作，並與社會福利署保持緊密聯繫，向該住戶提供適切支援。