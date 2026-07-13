星島申訴王 | Foodie真金白銀光顧寫食評 反遭餐廳AI改圖誣告借負評屈錢

餐廳口味向來見仁見智，但近日一則食評影片，竟演變成一場羅生門！一名在觀塘上班的網民，日前自費光顧區內一間台灣牛肉麵店。因覺得食物質素欠佳，他便在網上發布負評。沒想到事隔不到一個月，涉事餐廳竟發文「公審」反擊，更疑似利用 AI 偽造對話截圖，誣衊事主藉機「屈錢」、勒索「收保護費去旅行」。事件隨即引發網民熱烈討論。雖然餐廳最終發表了道歉聲明，但事主依然決定報警處理，希望藉此經歷，警醒大眾關注網絡 AI 造假問題的嚴重性。



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自費食評惹迴響 網上現AI假圖指「收保護費」

近年網絡上興起不少Foodie（美食愛好者）分享食評，其中網民following.lilybara在社交平台追蹤人數近9,000人，她表示自己在觀塘上班近四年，平日習慣在社交平台分享觀塘美食及旅遊點滴。她指雖然曾有餐廳邀請免費試食或提供稿費，但她一律拒絕，更強調所有食評均是全自費、實話實說。

今年6月2日，lilybara自費$69於觀塘一間名為「熬匠。台灣職人牛肉麵」的餐廳午膳。由於當日食物質素令她大失所望，加上餐牌使用AI製作，文字內容錯漏百出，令人覺得十分敷衍，她遂於翌日凌晨發布影片表達真實感受。帖文隨即引發大批網民回應，不少人留言表示有相同經歷，認為該店的水準有待改善。

直到6月28日，有用戶在社交平台Threads發文，指「KOL向餐廳屈錢不成」，「直接出負評」，雖沒有指名道姓，但是貼上了following.lilybara對該台灣餐廳的影片截圖，並附上一張聲稱是事主「威脅餐廳」的對話截圖。然而事主細看下，發現該截圖的文字語氣不通、語法邏輯混亂，再細看下更能看到字體筆劃歪斜，認為是AI偽造圖片。

與此同時，涉事餐廳引用事主lilybara負評他們的影片加工並發布，片中直指事主「如果唔講佢差（負評餐廳），其他餐廳收唔到錢，點去意大利？」，並以對方當日「將食物食清光」作為食物好食的證據；lilybara則反駁指，不浪費食物是對食物的基本修養，絕不代表認可食物質素，更不應成為餐廳推卸責任的擋箭牌。同時她留意到有foodie的帖文，指該老闆曾在現實中向他人聲稱「有網紅想合作但被拒絕，所以被唱衰」。由於當時網上只有她一人拍片給予負評，所以認為餐廳老闆早有預謀要抹黑她。

餐廳出帖道歉 事主拒原諒

隨著事主在社交平台列出多項證據，以及在網民群起聲討下，涉事餐廳「熬匠•台灣職人牛肉麵」最終將相關帖文下架，並在社交專頁發布長文公開道歉。

餐廳在聲明中承認，早前對事主作出的指控純屬「子虛烏有」，並承認發布了「錯誤未經查證虛假之圖片」，並解釋小店是一家人賴以維生的全部希望，相關劣評影片令生意遭受重創，全家陷入極度恐慌與焦慮。在失去理智及心急挽救小店的情況下，犯下大錯魯莽發布截圖。

對於餐廳的公開道歉及隨後私訊聲稱是「誤信行家所言」的解釋，事主坦言無法接受。她質疑作為一家餐廳，在完全沒有求證的情況下，竟然可以偽造文書來公審一名顧客，行為極度不負責任。

《星島申訴王》就此事分別向事主lilybara及涉事餐廳「熬匠•台灣職人牛肉麵」作進一步了解。lilybara表示由於已經整合證據並報警求助，因此暫不便透露太多細節。不過她表示希望透過今次事件，提醒公眾關注「網絡造假」的嚴重性，警惕不法之徒利用AI技術捏造證據進行抹黑或詐騙。而餐廳方面則至截稿前仍未回覆。