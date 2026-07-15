星島申訴王｜鹿茸有塑膠味土茯苓澱粉製 踢爆深圳連鎖店9款藥材5款假

早前有本港中醫師踢爆，深圳蓮塘口岸及多個熱門消費點，有連鎖中藥店主打「全場10元一包」，卻以平價豆染色冒充酸棗仁出售。《星島申訴王》追查發現，該店販售的藥材涵蓋茯苓、石斛等普通煲湯料，以至鹿茸、人參等名貴藥材，均劃一每包售價10元。記者購入其中9款藥材交由中醫師鑑定，結果證實有5款為假貨，其餘4款亦屬劣質次貨。醫師警告，這些假藥材不但毫無藥效，誤服更會危害健康，嚴重甚至可導致腎衰竭。

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店員拍心口保證「放心買就行」

《星島申訴王》記者實地走訪其中一間店舖，見到各類貨品均以透明膠袋包裝，袋面貼著藥效、有效期、保存方式及批發來源的標籤，無論名貴藥材還是普通煲湯藥材，全場貨品10元一包。記者當場購入九款藥材，包括鹿茸、人參、酸棗仁、花旗參、土茯苓、白茯苓、瑪卡片、當歸片及石斛，惟細看包裝，雖有包裝日期、保質期和食用方法，卻沒有店舖名稱，地址只籠統寫著「批發市場」。

面對記者查詢，店員堅定表示，「你放心買就行，不會有假。我們有很多門店，我們自己公司打包裝，什麼檢測都過關，沒有我們不敢在這裡賣。」

對於十元一包的平價名貴藥材，市民看法不一。羅太直言難以置信：「鹿茸怎麼可能這麼便宜？正常應是鮮紅色，這種灰黑色的不是變壞就是假貨。」黎太也認為，十元在香港根本買不到人參，斷言該店出售的是假貨。然而，王太卻抱持相反意見，認為內地物價本來就低，因此毫不擔心藥材的真偽。

5款假藥材破綻逐個捉

記者將購得的9款藥材交由執業中醫師李灼梅鑑定，結果發現其中5款為假貨。李醫師以鹿茸為例指出，正品應呈深紅褐色，中間佈滿細密的紅色蜂巢狀孔眼，並帶有特有騷味及微腥味。反觀記者買到的「十元鹿茸」，外觀卻狀似樹皮，觸感堅硬，孔眼參差不齊，甚至散發出一股塑膠味，醫師斷定明顯屬偽造品。

李灼梅醫師再詳細拆解了其餘4款「十元假藥材」的破綻：

酸棗仁：平價兵豆染色冒充

她指，正品酸棗仁具養心安神功效，呈紫紅色，表面有縱橫紋理且觸感帶有油脂，其內地批發價高峰期曾高達每公斤過千元人民幣，十元一包絕無可能。記者購買的10元包酸棗仁，實為毫無藥用價值的「兵豆」種子，經人工染色冒充，不但顏色極不自然，質地亦偏乾無油脂，完全欠缺天然紋理。

土茯苓：疑為澱粉壓製 散發化學怪味

正品土茯苓帶有難以模仿的天然藥草香。反觀該店的十元次貨，不但粉質重、觸感死硬，更散發出一股刺鼻的化學怪味，李醫師懷疑這些假貨純粹是以澱粉混合化學物壓製而成。

瑪卡片：劣質植物或澱粉充當

正品瑪卡片價格向來高昂，外觀以黃鐵色為主，質地偏硬且帶有天然植物香味。然而，該店的平價瑪卡片卻毫無瑪卡成分，明顯是以澱粉壓製，或使用其他平價植物切片魚目混珠。

石斛：毫無膠質 滿口粗渣

正品石斛呈黃綠色，質地堅實並帶有淡淡草腥味；最大特徵是咬開後膠質豐富、黏潤順口，咀嚼後幾乎不留殘渣。相反，假冒石斛不僅表面粗糙、整體結構鬆散，咬下去更是毫無膠質感，只會留下滿口粗硬的纖維殘渣。

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人參、花旗參、當歸片、白茯苓：為低質貨

李醫師指，正品人參要看「爐頭」（人參頭部）及鬚芯。10元人參從外觀上判斷未必是假貨，但是屬於低檔次的普通參狀」。至於花旗參方面，正品質地堅硬，有綿密橫紋狀，聞上去有自然清香味；李醫師指10元花旗參可能是西洋參，也是低檔次貨品。

其次，正品當歸片摸下去質地油韌，有自然清香；10元當歸摸上去都會有些油份，聞上去都會有些當歸味，但不濃，所以這可能未必是一個很好品種的當歸。」白茯苓因本來價格不高，因此也推斷是低檔次貨品。

部分藥材經中醫師鑑定為假貨後，記者隨即根據包裝上提供的服務熱線致電查詢，希望對方作出回應。電話雖然撥打得通，但至截稿之前，多次撥打仍無人接聽。

李醫師呼籲，市民切勿貪便宜，建議市民都是以價錢為實，若果品種不同，或食用冒充藥材，吃了後的功效不太大，假藥材會有腎衰竭或者腸胃不適的問題。

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