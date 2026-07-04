星島申訴王 | 過龍江葡撻登港遭劣評太甜 店家親解「葡澳蛋撻」配方差異

來自葡萄牙、號稱「世界第一」的葡撻名最近店登陸中環，引來不少人排隊朝聖。然而，《星島申訴王》發現，社交平台上有不少人熱議，批評其口味「甜到糖尿」，表示「寧願回頭吃KFC」，亦有人指港人口味難以接受正宗葡撻。記者分別找來店家以及中葡混血大廚John Sir現身說法，店舖總經理Fábio Pombo指，正宗葡撻跟港人熟知的連鎖快餐店或澳門葡撻是兩種不同的甜品，店舖為了配合香港人口味，已調整配方減甜；而John Sir亦教大家，可以配搭黑咖啡或清茶平衡葡撻的甜膩。

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食客意見兩極

中環新開的過江龍葡撻店，烈日下人龍不絕，有本地市民專程光顧，亦有遊客慕名打卡。雖然店外大排長龍，但《星島申訴王》記者Elaine實測，排隊約7分鐘便成功買到新鮮出爐的葡撻。記者試食後，認為葡撻外皮酥脆，帶有肉桂香氣，但內餡與港人平時習慣的葡撻相比，蛋味較淡，質感亦沒有那麼幼滑。

現場食客的反應亦相當兩極，市民李生認為葡撻「很甜」，亦有人覺得內餡略為黏膩、不太彈牙，表示「如果吃過一個後要再排隊買就不可能了」。不過，食客Minnie就大讚葡撻夠新鮮夠脆、內餡軟熟，認為甜度適中，以$15的價錢有如此質素十分驚喜。

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店家強調與澳門葡撻不同配方

面對網民及食客的意見，店舖總經理Fábio Pombo強調，他們的品牌源自葡萄牙，與大家熟知的澳門葡撻「完全不同」。他解釋，正宗葡撻「Pastel de Nata」在葡語中意指「吉士撻」，主要基底為牛奶，雞蛋比例極少，並會在糖漿中加入肉桂棒熬煮，形成獨特香氣。相反，澳門葡撻則以鮮忌廉、雞蛋及牛奶為主，無論是食材或口感都存在差異。

對於「太甜」的批評，Fábio Pombo透露，現時香港店舖的配方，其實已經因應本地口味作出調整，在不影響原有配方的前提下盡量減低甜度。即使有爭議，店舖生意依然興旺，平均15分鐘出爐一次，日賣高達數千個。

中葡大廚John Sir教路 配黑咖啡平衡甜膩感

《星島申訴王》特意請教中葡混血大廚John Sir，他指傳統的葡萄牙葡撻確實比香港人習慣的口味甜，當地人製作時，只會用牛奶、雞蛋和大量的糖，並配以酥皮。而且可以再根據個人喜好，另外加添糖或肉桂粉製作個人化口味。

John Sir補充，品嚐葡撻的方式亦會影響味覺體驗。在葡萄牙，傳統食法是將溫熱的葡撻，配上一杯黑咖啡（Espresso）或清茶，利用飲品的甘苦或清新來平衡葡撻的甜膩感。

這款正宗葡撻是否適合你的口味？歡迎留言分享你的看法。