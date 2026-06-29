星島申訴王 | 車廂當Gym房 月台變球場 乘客港鐵健身實錄 網民斥「缺德」

港鐵車廂及月台是公共場所，理應要注重個人行為，切勿影響到他人。最近卻接連有人拍攝到市民在港鐵車廂或月台進行私人活動的缺德行為，有人將扶手當吊環做健身，有人則在車廂月台打球，不少網民直斥行為失禮。港鐵則呼籲乘客顧己及人，避免作出可能影響或滋擾他人的行為。

有市民日前在社交平台上傳照片，一名乘坐屯馬線的女子，當列車駛至沙田圍站時，她本着「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」的心態，突然以正手方式在車廂做「引體上升」，而坐在她對面兩名男子則顯得非常尷尬。另外，社交平台流傳一段題為「調景嶺站。有班人打波」的影片，影片可見四名身穿學校運動服及一名身穿校服的學生，在候車月台上自顧自地打起排球，期間排球更一度飛向列車閘門方向，險象環生。

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港鐵做運動違反附例 籲市民愛護公共交通

這些缺德行為迅速在網絡上發酵，引發熱烈討論。部分網民這些行為感到難以理解，批評為「失禮」、「不知羞恥」，並認為港鐵車廂絕非進行此類運動的合適場所，甚至質疑此舉可能影響行車安全及破壞公共設施。其實過去亦有不少人在港鐵範圍內進行體育活動。除了引體上升，還有婦女在月台打羽毛球，嚴重影響車廂乘客的乘車體驗。

東涌線在過去曾經有人試過在月台打羽毛球，網友紛紛譴責。（來源：Threads）

港鐵回覆《星島申訴王》指，港鐵公司一直致力為乘客提供安全舒適的旅程，同時亦有賴乘客合作，共同維持舒適的乘車環境。港鐵呼籲乘客顧己及人，避免作出可能影響或滋擾他人的行為，如乘客發現相關情況，可嘗試作出善意提醒，或尋求港鐵職員協助。職員會視乎實際情況作出適切的跟進，包括在有需要時執行相關的港鐵附例。

大家對於這些行為有什麼看法？歡迎留言討論。

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