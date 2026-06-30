星島申訴王 | 非常母親 本港騎電動單車載2子女 觸犯多項法例 網民：出事一鑊熟

內地大行其道的電動單車，在香港禁止在公眾道路行駛。日前有少年以電動單車載着兩名朋友，於元朗馬路高速行駛的片段流出，事後亦被警方拘捕。

近日事件竟然出現翻版。一名非常母親犯上同樣錯誤，還接載兩名年幼子女。網民狠批該名家長「腦殘」，隨時危害兩名小朋友。

據公開事件的網民稱，早前看到一名母親在馬路上騎乘電動單車，涉事地點為沙田博康邨附近。從照片可見，該電動單車的車頭和車尾位置都經過改裝，加了座位，並載着兩名年幼子女，出現「一車三人」的驚險情況。

相關報道：輕微交通事故 主動認錯賠償？騙徒AI生成車禍相 作新型詐騙

樓主又指出，當時該電動單車正停在馬路邊，一行三人都沒有佩戴頭盔，車上亦沒有掛上車牌，擔心對其他道路使用者構成危險。而該名母親發現樓主拍照後，隨即知衰準備下車。網民一面倒認為該母親做法離譜，批評她無法無天兼沒有頭腦，更有可能害死兩名無辜子女，遇上意外便「全家一鑊熟」。

事實上，駕駛電動單車有其危險性。今年6月，元朗唐人新村便發生一宗奪命車禍，一名54歲男子懷疑駕駛電動單車失事，由逾一米高處墮下受傷致死。

定罪可罰款1萬元 監禁12個月

根據香港《道路交通條例》，所有由機械或電力驅動的車輛，不論其何構造均被界定為「汽車」。因此，市民日常所見的電動單車、電動滑板車、電動平衡車等，在法例上均等同「電單車」，必須領牌及登記，駕駛者亦需持有有效駕駛執照，方可合法在道路上行駛。

不過，現時運輸署並未為這類電動移動工具進行登記及發牌。換言之，任何人在香港的馬路、行人路及單車徑上使用未經登記領牌的電動移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。就算在私家路上，除非該路段在憲報上另有註明，否則駕駛未經登記及領牌的電動車輛，也屬違法。

參考早前一名18歲青年騎乘電動單車在元朗馬路疾駛、載人且全部無戴頭盔的案件，警方當時以「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」共5罪，拘捕該名青年，而涉案電動單車亦送往運輸署檢驗。

大家在香港有否亦曾遇到電動單車在路上行駛的情況？歡迎留言討論。

更多精彩報道：0.9秒定生死！假人實測「攝車罅」過馬路 司機反應不及 奪命意外升55%