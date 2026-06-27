星島申訴王 | 消防處調派機制支援少數族裔 巴裔消防隊長烏都語勸服輕生同鄉

香港一直致力推動種族共融，少數族裔不只是服務對象，更是服務社會的中堅力量。消防處透過「少數族裔屬員調派機制」，將少數族裔消防人員的語言、文化及宗教背景轉化為救援工作上的獨特優勢，並透過「裔智計劃」鼓勵少數族裔青少年投身消防工作，提升事故處理效率，同時拉近消防處與多元社區之間的距離。

現駐守元朗消防局的巴基斯坦裔消防隊長穆偉健，自小在香港成長。他於2016年加入消防處，憑著努力於2023年成功晉升為消防隊長。2024年10月，荃灣一處地盤發生火警，一名巴基斯坦籍保安員獲救後因過度受驚而拒絕送院。穆偉健隨即以少數族裔屬員身分獲調派到場協助，他以流利的烏都語耐心勸喻，並詳細說明延誤就醫的風險，最終成功穩定對方情緒，說服其接受檢查，其後更協助調查人員迅速了解火警詳情。

穆偉健亦積極參與社區的防火宣傳工作。他認為，少數族裔消防人員充分利用自身的語言和文化背景，能更有效地將防火信息精準傳遞給同鄉社群。

共同信仰勸服企跳巴裔男子

除了語言，宗教信仰往往也能在生死關頭發揮關鍵作用。駐守尖沙咀消防局的巴基斯坦裔消防員簡華生，曾於2024年3月處理一宗有人企圖從高處跳下的案件。事主為巴基斯坦籍，中文水平有限，現場消防員一度未能成功遊說，於是緊急調派簡華生到場協助。

簡華生到場後，考慮到當日正值齋戒月後的第一天，推斷事主剛完成開齋活動，因此當機立斷從宗教角度切入，以烏都語安撫事主的情緒，並引用伊斯蘭教教條闡述生命的珍貴，最終成功勸服事主返回安全地方，充分體現消防處種族共融政策的實際成效。

少數族裔防火推廣見成效

另一位巴基斯坦裔消防隊長阿里，現駐守長沙灣消防局。他指出，少數族裔紀律人員熟悉不同族群的文化和生活習慣，因此能更有效地將防火意識帶入少數族裔社區。例如，他注意到部分少數族裔在節慶時習慣使用明火蠟燭，於是向部門建議推廣以電子蠟燭取代明火，從源頭減低火警風險。

作為虔誠的伊斯蘭教徒，阿里更聯同九龍清真寺，定期向少數族裔居民教授家居防火知識及急救方法。他認為少數族裔隊員的同鄉身分，有助他們走入社區時，更容易獲得同鄉社群的信任和接納。

「裔智計劃」培育社區領袖

消防處推出的「裔智計劃」涵蓋工作體驗日、社區應急訓練及職涯招募三大範疇。透過這個計劃，少數族裔青年有機會穿上消防制服，體驗真實的滅火及急救訓練；少數族裔屬員也會親自到訪同鄉家庭教授應急知識。此外，消防處透過社區青年大使計劃，將年輕的少數族裔培育為「消防處社區應急先鋒」，以便在災難發生時協助疏散及擔任傳譯工作。

內部工作支援方面，消防處亦高度尊重少數族裔屬員的宗教信仰。以阿里為例，他每日需要進行五次禮拜，部門對此特意在消防局內安排安靜和潔淨的祈禱空間，讓阿里能依時進行禮拜。在日常相處中，團隊成員亦是無分彼此，休班時經常結伴運動、聚餐甚至旅行，建立起如兄弟般的信任和默契。